影／孫安佐狼狽上銬落網畫面曝光 和經紀人被依「這2罪」送辦

藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐（現改名孫健豪）14日在IG發布影片，公布自己發明的秘密武器，可見他背著類似瓦斯桶的東西，和經紀人網紅「重讀」（本名陳昱中）一同在河堤填裝煤油後點火，立刻噴出超巨量火焰，射程達十多公尺，頓時黑煙竄天，危險程度宛如「火箭炮」，北市警方獲悉一天內持拘票抓人。

北市警方公布今天清晨6時許的逮捕畫面，可見孫安佐穿著黑色上衣、米白色外套、黑色短褲被逮，模樣狼狽。

北投警方指出，日前有知名網紅在北投溪畔旁測試該具自行研發的噴火槍，火焰效果巨大，加上緊鄰公眾通行道路及民宅，且周圍皆為矮木灌叢，一旦不慎引發火災，後果將不堪設想，此舉已嚴重引發公眾安全疑慮並造成社會恐慌。

為維護市民安全，隨即依刑事訴訟法規定，報請士林地檢署指揮偵辦，今天清晨6時許，會同刑警大隊持拘票、搜索票拘提孫男和共犯陳姓男子到案，警詢後依恐嚇公眾及公共危險等罪嫌移送法辦。