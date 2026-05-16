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毒駕男撞死老翁遭羈押成全國首例 肇事又拖行另辦殺人
41歲朱姓男子5月14日在高雄市小港區開車撞死80歲洪姓老翁，因唾液初篩出毒品陽性反應，檢方認為適用新修正刑事訴訟法擴大預防性羈押範圍，聲請羈押獲准，成為全國首例。警方查辦他涉嫌毒駕以外，並因他撞人後沒立即停車報警處置，卻繼續前行，致老翁傷重不治，另依殺人罪嫌移送法辦。
據了解，在建築工地工作的朱姓男子，14日下午3時30分左右，開車經過小港區高松路與山田路口，撞上洪姓老翁；老翁噴飛前擋風玻璃掉落路面，但是，朱姓男子沒立即停車，仍繼續往前行，將洪翁拖行數十公尺，以致洪翁被拖行。
附近居民說，當時見老翁被轎車輾過，轎車沒停車，繼續往前開，後來有1名年輕人追上去攔車，轎車才停下來。
警、消到場將洪姓老翁送小港醫院急救，延醫至14日下午4時30分不治。警方對朱姓男子酒測，無酒精反應，但對他篩檢唾液，卻發現安非他命及依托咪酯呈陽性反應，但車上沒找到相關毒品，依毒駕查辦他。
據了解，高雄市小港警分局因朱姓男子撞上老翁後沒立即停車，輾過老翁後又持續拖行，除了查辦朱男毒駕，另依殺人罪嫌將他移送法辦。
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