男換車道未打方向燈遭攔查 高雄警查獲毒品送辦

41歲朱姓男子5月14日在高雄市小港區開車撞死80歲洪姓老翁，因唾液初篩出毒品陽性反應，檢方認為適用新修正刑事訴訟法擴大預防性羈押範圍，聲請羈押獲准，成為全國首例。警方查辦他涉嫌毒駕以外，並因他撞人後沒立即停車報警處置，卻繼續前行，致老翁傷重不治，另依殺人罪嫌移送法辦。

2026-05-16 13:28