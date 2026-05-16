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男換車道未打方向燈遭攔查 高雄警查獲毒品送辦
呂姓機車騎士今天凌晨變換車道未打方向燈被警方攔查，遭查獲毒品海洛因等，全案依違反毒品危害防制條例等罪嫌偵辦，另依道路交通管理處罰條例最高可處新台幣9萬餘元罰鍰。
高雄市政府警察局苓雅分局說，執行巡邏勤務的員警行經中山二路與三多三路口時，發現呂姓男子騎機車變換車道未打方向燈。
警方攔停盤查後，查獲毒品海洛因2小包（毛重0.63公克）、安非他命1小包（毛重0.72公克）與依托咪酯煙彈1顆及針筒2支。
警方表示，詢後依違反毒品危害防制條例、公共危險罪嫌等移送台灣高雄地方檢察署偵辦，而吳姓乘客於過程中拒不配合並反抗，遭警方依法壓制，詢後依妨害公務罪嫌偵辦。
呂姓男子交通違規部分，員警依違反道交條例舉發「未依規定使用燈光」及「毒駕」，合計最高可處9萬3600元罰鍰，當場移置保管車輛、吊扣牌照及駕照。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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