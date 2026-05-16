孫安佐、網紅「重讀」今遭北市警拘提 態度配合正在律見…罪名曝光

藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐（現改名孫健豪）14日在個人社群IG發布影片，稱「決定公開2026最新發明」，畫面中背著類似瓦斯桶的東西，填裝煤油後點火，立刻噴出超巨量火焰，射程更達十多公尺，頓時黑煙竄天，危險程度宛如「火箭炮」，畫面曝光引發熱議。

北市警方昨天偵查認為涉犯公共危險罪嫌，報請士林地檢署指揮偵辦，承辦檢察官認定孫安佐等2人行為已涉犯妨害秩序恐嚇公眾罪，有拘提必要性，火速核發拘票，同時間警方也向法院聲請搜索票。

今天清晨6時許，專案小組拂曉出擊，前往孫安佐位於北投的住處執行拘提、搜索，當時孫鵬、狄鶯皆在場，全程配合警方偵辦，孫安佐未有反抗態度，警方上銬後，也順利查扣影片中的「最新發明」。

同一時間，專案小組兵分兩路，前往新北市板橋區將畫面中的共犯網紅「重讀」（本名陳昱中）拘提到案；目前2人均被帶回北投警分局偵訊，而孫安佐正在律見，警方預計今天下午移送士林地檢署複訊。

藝人孫安佐（現改名孫健豪）在IG發布影片，背著類似瓦斯桶的東西，填裝煤油後點火，立刻噴出超巨量火焰，射程達十多公尺，頓時黑煙竄天，宛如「火箭炮」。圖／擷取、合併自孫安佐IG