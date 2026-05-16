影／通緝犯車內藏槍毒警持槍喝令下車就逮 宣讀權利超快速

屏東地檢署發布性騷擾通緝的34歲王姓男子，昨晚開車在基隆市麥金路時，被巡邏警方查出通報為侵占車輛， 王男拒下車受檢，員警眼尖看到車內疑似有槍枝，立即掏槍出來喝令下車，一度僵持，後來配合下車，警方查獲1把無殺傷力瓦斯槍、1顆第二級毒品喪屍煙彈，毒品快篩陽性反應，訊後依公共危險、毒品等罪嫌移送偵辦，

有網路今天在網路貼出影片，畫面顯示昨晚在基隆市麥金路看到警察與民眾對峙場面，一輛巡邏車擋一輛汽車前方，並有警察持槍對著駕駛座，看起來相當緊張，不知發生何事。

警方調查，第四分局安定派出所員警昨晚9時許執行巡邏勤務，在麥金路發現一輛汽車形跡可疑，經查詢該車被通報遭侵占車輛，員警上前攔查。

安定派出所長陳亮佑說，駕駛王男不配合下車受檢，員警在對峙過程中目視車內，發現疑似有槍枝，立即掏槍出來警戒，並喝令王男下車，警方將他圍住，王男後來配合下車，員警逮捕前，非常快速宣讀念出嫌疑人權利，王男還喊等一下。

警方查出車上為無殺傷力的瓦斯槍，並搜尋查獲第二級毒品含依託咪酯的喪屍煙彈1顆，經唾液毒品快篩呈陽性反應。警方查出王男為屏東地方檢察署發布性騷擾通緝犯，全案詢後依毒品、公共危險及侵占等罪嫌，移送基隆、屏東地方檢察署偵辦、歸案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885