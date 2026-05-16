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密室逃脫29歲女扮「吊死鬼」喪命 哥悲痛怒轟：官僚是害死我妹幫凶

聯合新聞網／ 綜合報導

台北市密室逃脫「邏思起子」信義旗艦館舉辦活動時，吳姓女員工扮演「吊死鬼」遭麻繩勒頸，經送醫急救5天後不治。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
台北市密室逃脫「邏思起子」信義旗艦館舉辦活動時，吳姓女員工扮演「吊死鬼」遭麻繩勒頸，經送醫急救5天後不治。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影

台北市信義區一間知名密室逃脫工作室「邏思起子」日前發生致命意外，一名29歲吳姓女員工在扮演「吊死鬼」角色時，疑因繩索繞頸導致窒息，送醫搶救5天後仍宣告不治。哥哥事後發文，認為市府始終毫無動作，並痛罵「公務機關的官僚與怠惰，就是害死我妹的幫凶」。

吳女哥哥在社群平台threads悲痛寫下「我妹走了，她才29歲，人生明明才剛要開始」，並質疑相關單位長期未落實管理與稽查。他指出，過去不論是消基會還是曾受傷的議員，都曾對密室逃脫安全問題提出警告與呼籲，但市府始終沒有積極作為，「是不是一定要等到出人命，才願意開始補救？」

哥哥也痛批，事發後各局處雖陸續致意，但早知風險卻未提前防範，如今再多慰問都無法挽回妹妹性命。他直言，如果相關單位願意做好原本就該執行的稽查與管理工作，悲劇或許根本不會發生，「我妹也能繼續活下去，我父母也不會傷痛欲絕」，更怒轟「公務機關的官僚與怠惰，就是害死我妹的幫凶」。

他也透露，直到現在市府仍未提出真正具體的改善作為與負責任的回應，自己收到的只有一通又一通來自各局處的電話與簡訊。身為哥哥，他坦言感到相當無助，「我保護不了自己的妹妹」，並呼籲外界不要讓事件就此被淡忘，因為類似意外未來也可能發生在任何人的家人或朋友身上。

據了解，針對該起密室逃脫致死意外，台北市政府表示，事發第一時間已要求業者停業處分，並由各局處同步介入調查與稽查，目前累計裁罰金額達70萬元，同時也已啟動全市密室逃脫業者的公共安全普查機制，強調將嚴格追查、嚴懲不貸。

台北市政府副發言人葉向媛指出，涉事業者「邏思起子」密室逃脫案情重大，市府在事件發生首日即勒令信義館停業，翌日再進一步要求南京三民館停業處分，並持續追查相關責任。她也表示，文化局已成立專案小組，預計明日啟動府級聯合稽查，全面盤點全市密室逃脫產業樣態，並要求業者強化員工與消費者安全保障機制。

消基會

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