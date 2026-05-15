高雄男毒駕撞死人瞞2天 涉吸安又哈煙彈成新制收押首例

高雄市小港區14日發生一起死亡車禍，40多歲朱姓男子駕車追撞8旬洪姓機車騎士，導致洪翁送醫不治，事後朱男被查出疑似施用安非他命與「喪屍煙彈」依托咪酯後毒駕上路，但轄區警方第一時間未完整揭露，檢方今晚深夜證實犯嫌遭羈押，更是今天甫生效的刑事訴訟法擴大預防性羈押新制新法上路後全國首例。

據了解，肇事的朱姓男子（41歲）14日下午3時28分許，駕駛自小客車，行經小港區時，自後方高速追撞騎乘機車的洪姓老翁（80歲），洪翁當場重傷，經緊急送醫搶救後仍宣告不治。

肇事的朱男在實施毒品唾液快篩及尿液檢測後，初篩結果顯示，他疑似吸食安非他命及俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，認定有施用毒品後駕車之重大嫌疑，然而案發後轄區警方卻並未第一時間針對案件對外說明。

針對此案，高雄地檢署隨即以嚴正執法表明立場，檢方強調，案件報請高雄地檢署後，由檢察官陳永章負責相驗，認定被告朱男涉犯刑法第185條之3施用毒品後駕車因而致人於死罪嫌重大，適逢新法刑事訴訟法第101條之1修正案於日前經總統公布，並於今天生效，正式擴大預防性羈押之適用範圍。

檢方評估後，立即依據該新修正規定，向高雄地方法院聲請羈押朱男並獲准。

高雄地檢署證實，此案為該法條修正生效後，全國首件依照此新規定聲請預防性羈押獲准的案例。

高雄地檢署今晚深夜也發布嚴正聲明，強調毒駕嚴重危害社會大眾生命與財產安全，檢方對於任何毒駕案件絕對「零容忍」、絕不寬貸，日後也必定嚴懲到底，以維護用路人安全及社會治安。

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