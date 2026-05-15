聽新聞
0:00 / 0:00

高雄男毒駕撞死人瞞2天 涉吸安又哈煙彈成新制收押首例

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市小港區14日發生一起死亡車禍，40多歲朱姓男子駕車追撞8旬洪姓機車騎士，導致洪翁送醫不治，事後朱男被查出疑似施用安非他命與「喪屍煙彈」依托咪酯後毒駕上路，但轄區警方第一時間未完整揭露，檢方今晚深夜證實犯嫌遭羈押，更是今天甫生效的刑事訴訟法擴大預防性羈押新制新法上路後全國首例。

據了解，肇事的朱姓男子（41歲）14日下午3時28分許，駕駛自小客車，行經小港區時，自後方高速追撞騎乘機車的洪姓老翁（80歲），洪翁當場重傷，經緊急送醫搶救後仍宣告不治。

肇事的朱男在實施毒品唾液快篩及尿液檢測後，初篩結果顯示，他疑似吸食安非他命及俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，認定有施用毒品後駕車之重大嫌疑，然而案發後轄區警方卻並未第一時間針對案件對外說明。

針對此案，高雄地檢署隨即以嚴正執法表明立場，檢方強調，案件報請高雄地檢署後，由檢察官陳永章負責相驗，認定被告朱男涉犯刑法第185條之3施用毒品後駕車因而致人於死罪嫌重大，適逢新法刑事訴訟法第101條之1修正案於日前經總統公布，並於今天生效，正式擴大預防性羈押之適用範圍。

檢方評估後，立即依據該新修正規定，向高雄地方法院聲請羈押朱男並獲准。

高雄地檢署證實，此案為該法條修正生效後，全國首件依照此新規定聲請預防性羈押獲准的案例。

高雄地檢署今晚深夜也發布嚴正聲明，強調毒駕嚴重危害社會大眾生命與財產安全，檢方對於任何毒駕案件絕對「零容忍」、絕不寬貸，日後也必定嚴懲到底，以維護用路人安全及社會治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄地檢署。聯合報系資料照
高雄地檢署。聯合報系資料照

毒駕 車禍 高雄

延伸閱讀

宜蘭毒駕賓士車街頭狂飆撞死女老師 「喪屍煙彈」藥頭被起訴

老翁昏迷送醫住院13天死亡...孫子涉施暴 法官裁定羈押以利追訴

毒品前科孕婦送醫釀1屍2命 嘉檢解剖釐清死因

「美食外送」24小時不打烊！新竹檢警偵破彩虹菸販毒集團

相關新聞

密室逃脫「邏思起子」女員工不治 北檢火速約談負責人 30萬交保

台北市密室逃脫「邏思起子」信義旗艦館吳姓女員工，日前扮演「吊死鬼」出意外，今天上午宣告不治，台北地檢署相驗後，火速約談公司負責人古宇軒、信義館負責人黃建修兩人到案，檢察官黃奕華訊後依過失致死罪命古男30萬元、黃男10萬元交保，均限制出境出海。

孫安佐公開「秘密武器」噴超巨量火焰 北市警：已報檢方指揮偵辦

藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐（現改名孫健豪）14日在個人社群IG發布影片，內文表示「決定公開2026最新發明」，畫面中背著類似瓦斯桶的東西，填裝煤油後點火，立刻噴出超巨量火焰，射程更達十多公尺，頓時黑煙竄天，危險程度宛如「火箭炮」，畫面曝光引發熱議。

高雄男毒駕撞死人瞞2天 涉吸安又哈煙彈成新制收押首例

高雄市小港區14日發生一起死亡車禍，40多歲朱姓男子駕車追撞8旬洪姓機車騎士，導致洪翁送醫不治，事後朱男被查出疑似施用安非他命與「喪屍煙彈」依托咪酯後毒駕上路，但轄區警方第一時間未完整揭露，檢方今晚深夜證實犯嫌遭羈押，更是今天甫生效的刑事訴訟法擴大預防性羈押新制新法上路後全國首例。

密室脫逃致死案 負責人交保

台北市知名密室逃脫業者「邏思起子」發生重大事故，30歲吳姓女員工在「永春醫院」主題遊戲裡，配合劇情扮演「吊死鬼」時，疑遭繩索勒頸導致失去生命跡象，送醫後仍陷入重度昏迷，台北地檢署追加對公司負責人的過失致死告訴，負責人古宇軒、場地負責人黃建修各以30萬和10萬元交保。

密室逃脫29歲女員工扮「吊死鬼」不治 家屬淚籲制度改革

北市密室逃脫「邏思起子」信義旗艦館吳姓女員工日前扮吊死鬼出意外，今上午11時許宣告不治。家屬在這之前，與民進黨北市議員參選人陳聖文開記者會，籲市府應建立安全管理規範，避免下一次悲劇。該產業在北市府管理處灰色地帶，市府已定調未來由文化局主管。

影／越南舞廳被勒令歇業竟「換殼復活」還涉毒 桃警深夜突襲帶回320人

桃園火車站前某大型越南舞廳，過去曾遭查獲百餘人涉毒並遭市政府勒令歇業，未料業者竟「金蟬脫殼」，透過變更負責人、跨縣市設立新公司等手法「原址復活」，持續大肆於網路招攬越南移工前往消費，高調經營，淪為毒品犯罪溫床。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。