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北市預防再出意外 啟動密室逃脫公安稽查

聯合報／ 記者林佳彣楊正海張宏業蕭雅娟／台北報導

「邏思起子」前員工以手勢模擬，說明自己同樣在密室逃脫扮演吊死鬼的過程，也險些遇難。記者黃義書／攝影
「邏思起子」前員工以手勢模擬，說明自己同樣在密室逃脫扮演吊死鬼的過程，也險些遇難。記者黃義書／攝影

北市密室逃脫「邏思起子」信義旗艦館吳姓女員工日前扮吊死鬼出意外，昨宣告不治，家屬追加過失致死罪告訴，並籲市府避免下一次悲劇。市府指出，第一時間勒令業者停業、目前共開罰七十萬，持續調查、嚴懲不貸，今啟動全市密室逃脫業者聯合公安稽查。

台北地檢署相驗後，約談公司負責人古宇軒、信義館負責人黃建修到案，檢方訊後依過失致死罪命古卅萬元、黃十萬元交保，均限制出境出海。

議員參選人陳聖文昨陪同受害者家屬開記者會，受害員工的哥哥哽咽地說，他妹妹很喜歡密室逃脫，事故發生在「上吊橋段」，救護人員到場時，妹妹已沒呼吸心跳，「我的妹妹不是道具，不是劇情的一部分，不是可以被犧牲的臨時工。」

前員工出面指出，該工作要將麻繩套入脖子，她曾因此失去意識，過程只有她一人，現場也沒有監視器。

議員洪健益昨把相關單位十多名官員叫上台質詢，他批密室逃脫沒有主管機關，至今也沒聯合稽查，反觀新北二○二三年就做過。市府回應，密室逃脫業由文化局主管，已成立專案小組，今將聯合公安稽查。

勞動局表示，本案造成勞工不幸身亡，情節重大，勞檢處已於五月十一日勞檢信義館、勒令停業，十二日勞檢南京三民館、同樣勒令停業，將依法究責絕不寬貸。經查雇主未保持工作場所安全狀態或採取必要預防措施，違反職業安全衛生法第六條，依法裁處最高卅萬元移送法辦。

都發局表示，兩家分店皆已違反都市計畫法第七十九條規定，信義店情節重大處最高卅萬罰款，南京三民店十萬，勒令兩店停止違規使用。

公安 北市

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