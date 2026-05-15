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密室逃脫「邏思起子」女員工不治 北檢火速約談負責人 30萬交保

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北即時報導

台北市密室逃脫「邏思起子」信義旗艦館吳姓女員工，日前扮演「吊死鬼」出意外，今天上午宣告不治，台北地檢署相驗後，火速約談公司負責人古宇軒、信義館負責人黃建修兩人到案，檢察官黃奕華訊後依過失致死罪命古男30萬元、黃男10萬元交保，均限制出境出海。

密室逃脫發生重大安全事故，引發社會高度關注，29歲吳姓女員工扮「吊死鬼」遭繩索勒頸窒息，經過5日搶救，仍於今日上午不幸離世，家屬將對公司負責人追加提告過失致死罪。信義分局發時先以過失重傷害罪約談，古宇軒、黃建修，吳女今日身亡後，警方通知兩人前往派出所，告知罪名已變更為過失致死。

針對這起事件，台北市政府表示，第一時間要求業者停業，並由各局處同步展開調查與稽查，截至目前累計裁罰70萬元，並啟動全市密室逃脫業公共安全普查，嚴懲不貸。

台北市政府副發言人葉向媛指出，「邏思起子」密室逃脫發生安全事故案件情節重大，第一天市府立即勒令信義館停業，隔天再勒令南京三民館停業，將持續調查。

葉向媛說，文化局已成立專案小組，明天將針對全市密室逃脫業者展開府級聯合公共安全稽查，進行產業樣態認定，並要求保障員工及消費者權益。

台北市密室逃脫「邏思起子」信義館負責人黃建修涉過失致死罪，被檢方諭令10萬交保、限制出境出海。記者曾吉松／攝影
台北市密室逃脫「邏思起子」信義館負責人黃建修涉過失致死罪，被檢方諭令10萬交保、限制出境出海。記者曾吉松／攝影

台北市密室逃脫「邏思起子」負責人古宇軒涉過失致死罪，被檢方諭令30萬交保、限制出境出海。記者曾吉松／攝影
台北市密室逃脫「邏思起子」負責人古宇軒涉過失致死罪，被檢方諭令30萬交保、限制出境出海。記者曾吉松／攝影

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