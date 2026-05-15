快訊

川普稱與習近平「非常詳細」討論台灣 拒答兩岸衝突時是否保台

奶瓶刷造型登場！孫燕姿脫口「大家都變了」 哽咽告白逼哭4萬人

聽新聞
0:00 / 0:00

孫安佐公開「秘密武器」噴超巨量火焰 北市警：已報檢方指揮偵辦

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐（現改名孫健豪）14日在個人社群IG發布影片，內文表示「決定公開2026最新發明」，畫面中背著類似瓦斯桶的東西，填裝煤油後點火，立刻噴出超巨量火焰，射程更達十多公尺，頓時黑煙竄天，危險程度宛如「火箭炮」，畫面曝光引發熱議。

影片可見，孫安佐自滿的說這是他的秘密發明武器，還強調是「比較重裝型的」，掌鏡友人喊危險，孫卻態度輕佻說「危險的事情一直都藏在日常中」。

對此，北市警方證實，獲悉情資展開調查，孫安佐疑涉犯槍砲罪，已報請士林地檢署指揮偵辦，不排除搜索、拘提到案。據了解，事發地點疑似在北投區大業路上的大排水溝，警方正調閱監視器畫面，釐清事發經過。

這已不是孫安佐第一次涉犯槍砲罪，2024年6月孫和經紀人朱翊銘攜帶一把改造火焰槍，現身台北市信義威秀商圈街頭閒晃，轄區警方隨後通知到案，儘管孫辯稱沒有殺傷力，「只是大型的打火機」，但2天後台北地檢署隨即指揮警方搜索孫和朱男住處，查扣匕首1支、彈頭17顆、PAK空包彈20顆、改裝火焰槍槍身1支、戰術腰包1個、不明粉末1包、改裝鐵罐含軟管1組、瓦斯罐2罐。

孫和朱男警詢後被涉依未經許可持有子彈主要組成零件等、未經許可而持有或意圖販賣而陳列刀械等罪嫌移送，檢方訊後分別以30萬、3萬交保。

案經檢方近一年偵查，由於改裝火焰槍多次送國內各專業鑑定單位，難認定是否具殺傷力，無從認定是管制槍械，2人因罪嫌不足獲不起訴。朱遭搜索時涉拉傷員警則被依妨害公務罪嫌起訴。

藝人孫安佐（現改名孫健豪）在IG發布影片，背著類似瓦斯桶的東西，填裝煤油後點火，立刻噴出超巨量火焰，射程達十多公尺，頓時黑煙竄天，宛如「火箭炮」，北市警方證實偵辦中。圖／擷取、合併自孫安佐IG
藝人孫安佐（現改名孫健豪）在IG發布影片，背著類似瓦斯桶的東西，填裝煤油後點火，立刻噴出超巨量火焰，射程達十多公尺，頓時黑煙竄天，宛如「火箭炮」，北市警方證實偵辦中。圖／擷取、合併自孫安佐IG

藝人孫安佐（現改名孫健豪）在IG發布影片，背著類似瓦斯桶的東西，填裝煤油後點火，立刻噴出超巨量火焰，射程達十多公尺，頓時黑煙竄天，宛如「火箭炮」，北市警方證實偵辦中。圖／擷取、合併自孫安佐IG
藝人孫安佐（現改名孫健豪）在IG發布影片，背著類似瓦斯桶的東西，填裝煤油後點火，立刻噴出超巨量火焰，射程達十多公尺，頓時黑煙竄天，宛如「火箭炮」，北市警方證實偵辦中。圖／擷取、合併自孫安佐IG

孫安佐 槍砲彈藥

延伸閱讀

整理包／不只愛爾麗出事！醫美偷拍風暴延燒 全台「遭搜索診所名單」一次看

「美食外送」24小時不打烊！新竹檢警偵破彩虹菸販毒集團

宜蘭毒駕賓士車街頭狂飆撞死女老師 「喪屍煙彈」藥頭被起訴

才涉毆打曾蔡美佐案又爆私刑 3男遭逼下跪互甩巴掌…11人全落網

相關新聞

密室逃脫「邏思起子」女員工不治 北檢火速約談負責人 30萬交保

台北市密室逃脫「邏思起子」信義旗艦館吳姓女員工，日前扮演「吊死鬼」出意外，今天上午宣告不治，台北地檢署相驗後，火速約談公司負責人古宇軒、信義館負責人黃建修兩人到案，檢察官黃奕華訊後依過失致死罪命古男30萬元、黃男10萬元交保，均限制出境出海。

孫安佐公開「秘密武器」噴超巨量火焰 北市警：已報檢方指揮偵辦

藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐（現改名孫健豪）14日在個人社群IG發布影片，內文表示「決定公開2026最新發明」，畫面中背著類似瓦斯桶的東西，填裝煤油後點火，立刻噴出超巨量火焰，射程更達十多公尺，頓時黑煙竄天，危險程度宛如「火箭炮」，畫面曝光引發熱議。

密室脫逃致死案 負責人交保

台北市知名密室逃脫業者「邏思起子」發生重大事故，30歲吳姓女員工在「永春醫院」主題遊戲裡，配合劇情扮演「吊死鬼」時，疑遭繩索勒頸導致失去生命跡象，送醫後仍陷入重度昏迷，台北地檢署追加對公司負責人的過失致死告訴，負責人古宇軒、場地負責人黃建修各以30萬和10萬元交保。

密室逃脫29歲女員工扮「吊死鬼」不治 家屬淚籲制度改革

北市密室逃脫「邏思起子」信義旗艦館吳姓女員工日前扮吊死鬼出意外，今上午11時許宣告不治。家屬在這之前，與民進黨北市議員參選人陳聖文開記者會，籲市府應建立安全管理規範，避免下一次悲劇。該產業在北市府管理處灰色地帶，市府已定調未來由文化局主管。

影／越南舞廳被勒令歇業竟「換殼復活」還涉毒 桃警深夜突襲帶回320人

桃園火車站前某大型越南舞廳，過去曾遭查獲百餘人涉毒並遭市政府勒令歇業，未料業者竟「金蟬脫殼」，透過變更負責人、跨縣市設立新公司等手法「原址復活」，持續大肆於網路招攬越南移工前往消費，高調經營，淪為毒品犯罪溫床。

「美食外送」24小時不打烊！新竹檢警偵破彩虹菸販毒集團

鄭姓男子疑缺錢花用，去年12月間起與劉姓男子共組販毒集團，並邀集楊姓男子、張姓女子等人加入，涉嫌以美食外送平台販賣毒品彩虹菸，成員分三班24小時隨叫隨到運送毒品。新竹地檢署檢察官沈郁智指揮新竹市警第一分局，日前將鄭男在內共5人拘提到案，並起出彩虹菸738支，全案檢方偵查終結，依毒品和組織犯罪等罪嫌起訴，5名嫌犯仍羈押當中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。