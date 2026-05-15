孫安佐公開「秘密武器」噴超巨量火焰 北市警：已報檢方指揮偵辦

藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐（現改名孫健豪）14日在個人社群IG發布影片，內文表示「決定公開2026最新發明」，畫面中背著類似瓦斯桶的東西，填裝煤油後點火，立刻噴出超巨量火焰，射程更達十多公尺，頓時黑煙竄天，危險程度宛如「火箭炮」，畫面曝光引發熱議。

影片可見，孫安佐自滿的說這是他的秘密發明武器，還強調是「比較重裝型的」，掌鏡友人喊危險，孫卻態度輕佻說「危險的事情一直都藏在日常中」。

對此，北市警方證實，獲悉情資展開調查，孫安佐疑涉犯槍砲罪，已報請士林地檢署指揮偵辦，不排除搜索、拘提到案。據了解，事發地點疑似在北投區大業路上的大排水溝，警方正調閱監視器畫面，釐清事發經過。

這已不是孫安佐第一次涉犯槍砲罪，2024年6月孫和經紀人朱翊銘攜帶一把改造火焰槍，現身台北市信義威秀商圈街頭閒晃，轄區警方隨後通知到案，儘管孫辯稱沒有殺傷力，「只是大型的打火機」，但2天後台北地檢署隨即指揮警方搜索孫和朱男住處，查扣匕首1支、彈頭17顆、PAK空包彈20顆、改裝火焰槍槍身1支、戰術腰包1個、不明粉末1包、改裝鐵罐含軟管1組、瓦斯罐2罐。

孫和朱男警詢後被涉依未經許可持有子彈主要組成零件等、未經許可而持有或意圖販賣而陳列刀械等罪嫌移送，檢方訊後分別以30萬、3萬交保。

案經檢方近一年偵查，由於改裝火焰槍多次送國內各專業鑑定單位，難認定是否具殺傷力，無從認定是管制槍械，2人因罪嫌不足獲不起訴。朱遭搜索時涉拉傷員警則被依妨害公務罪嫌起訴。

藝人孫安佐（現改名孫健豪）在IG發布影片，背著類似瓦斯桶的東西，填裝煤油後點火，立刻噴出超巨量火焰，射程達十多公尺，頓時黑煙竄天，宛如「火箭炮」，北市警方證實偵辦中。圖／擷取、合併自孫安佐IG