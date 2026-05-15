母在旁吸安害2子染毒 中檢依妨害幼童發育罪起訴

辛姓女子扶養2名未成年兒子，她1年多前起在位於台中的住家吸食毒品甲基安非他命，經社工得知辛女吸毒，對2名少年採樣送驗後，均驗出毒品反應，中檢偵辦後依法將辛女起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，辛女扶養15歲、7歲等2名未成年兒子，共同居住於台中市南區的住處。

辛女於民國113年8月至114年2月間某時，與2名兒子同處一室，且身處近距離處，吸食第二級毒品甲基安非他命氣體，造成同住者亦吸食到甲基安非他命。

案經台中市家庭暴力及性侵害防治中心社工，得知辛女施用毒品，主動採驗2名少年毛髮後，分別驗出甲基安非他命濃度高達654pg/mg及5050pg/mg、安非他命濃度高達51pg/mg及157pg/mg，向司法警察告發。

檢方偵辦後，依據相關證據認定辛女涉犯刑法妨害幼童發育罪，11日依法將她起訴。

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