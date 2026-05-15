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毒品前科孕婦送醫釀1屍2命 嘉檢解剖釐清死因

中央社／ 嘉義市15日電

懷孕7個月許女有毒品前科，13日在嘉義男友侯男家中身體不適送醫急救後不治，醫發現胎兒有微弱心跳剖腹急救仍不治；警在侯男家中發現毒品移送，嘉檢於20日解剖釐清死因。

警方表示，40歲許女與33歲侯男為情侶，許女於13日晚上在嘉義縣太保市侯男的住家感到身體不適，由侯男駕車送醫，不過，許女到院前已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經急救後仍宣告不治。

警方說，急救過程中，醫發現已懷孕的許女腹中胎兒還有微弱心跳，立即進行剖腹救出胎兒，約有7個月大，馬上施以急救後仍不治。

檢警昨天會同法醫相驗，許女身體無外傷，預計於20日安排母子解剖釐清死因。

檢警今天表示，侯男坦承在住家曾施用毒品依托咪酯（俗稱喪屍煙彈），警方前往其住家搜索，在垃圾桶內發現依托咪酯殘渣11顆，警訊後，昨天依毒品危害防制條例移送法辦。

檢警說，有毒品前科許女，日前曾因下體出血至醫院掛急診情況；安排解剖主要釐清死因是否與毒品相關聯，或是其他因素所引起。

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嘉義 毒品 孕婦

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