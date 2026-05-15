密室逃脫29歲女員工扮「吊死鬼」不治 家屬淚籲制度改革

北市密室逃脫「邏思起子」信義旗艦館吳姓女員工日前扮吊死鬼出意外，今上午11時許宣告不治。家屬在這之前，與民進黨北市議員參選人陳聖文開記者會，籲市府應建立安全管理規範，避免下一次悲劇。該產業在北市府管理處灰色地帶，市府已定調未來由文化局主管。

陳聖文今天陪同受害者家屬開記者會。受害員工的哥哥哽咽地說，他妹妹很喜歡密室逃脫，也很珍惜這份工作，她要帶場、看監控、提示玩家解謎，以及進入場景扮演角色，配合劇情演出。事故發生在「上吊橋段」，員工需在全暗環境進入場景，踩上不穩定的平台或巧拼，配合繩索和語音演出。

前員工先前也負責同樣工作，得要戴面具站上沒綑緊的巧拼，將麻繩套入脖子，她曾在此多次發生類似狀況，甚至嚴重到失去意識，最後是靠自己的力量脫困，整個過程只有她一人，現場也沒有監視器。

哥哥表示，救護人員到場時，妹妹已沒呼吸心跳，中間間隔20至25分鐘，間隔，經過CPR 搶救、插管等，才勉強救回來；「我的妹妹不是道具，不是劇情的一部分，不是可以被犧牲的臨時工。」他提出市府立即全面檢討密室逃脫與實境體驗場所的安全標準等3項訴求，並喊話要的是事實、責任，以及真正能避免下一次悲劇的制度改革。

受害員工的表姊也代表該員工媽媽發聲，「為什麼是我的女兒？我辛苦養大的女兒才 29 歲。她工作約3年，在有限的資源裡，把每一次演出做好，公司卻沒有好好保護她。她是我最寶貝的女兒，你們賠得起嗎？請司法還我們真相、請主管機關追究責任，不要等到下一條生命失去，才說遺憾。」哥哥說，目前父母拒絕接觸業者。

陳聖文表示，他4月6日體驗密室逃脫遭場內設施壓克力玻璃破裂刺傷腹部，碎片險些刺穿腎臟命危，30日更開記者會，呼籲北市府正視該產業的管理問題。結果5月10日再發生密室逃脫員工意外，凸顯該產業長期缺乏明確安全規範與管理機制。

陳聖文發現，「邏思起子」信義旗艦館營運超過10年，卻不符「台北市土地使用分區管制自治條例」；雖有營業登記，應要符合互動式情境體驗服務業規定。他感嘆，好像沒出人命錢，市府都不需要有動作，要求北市府改善並訂定相關規範、制度化管理。

家屬於記者會後也透過陳聖文發聲，女員工上午11時許不幸過世，目前等待檢警前往醫院相驗，律師將向台北地方檢察署對於公司負責人追加刑事過失致死罪的告訴。

台北市議員參選人陳聖文（右一）上午在服務處舉行「密室逃脫再爆駭人意外」記者會，陪同受害員工家屬（左一、左二）對外說明事發經過與訴求。記者黃義書／攝影