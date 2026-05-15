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影／越南舞廳被勒令歇業竟「換殼復活」還涉毒 桃警深夜突襲帶回320人

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導

桃園火車站前某大型越南舞廳，過去曾遭查獲百餘人涉毒並遭市政府勒令歇業，未料業者竟「金蟬脫殼」，透過變更負責人、跨縣市設立新公司等手法「原址復活」，持續大肆於網路招攬越南移工前往消費，高調經營，淪為毒品犯罪溫床。

桃園刑事警察大隊與桃園分局共同掌握涉毒情資後鎖定目標，長期蒐證後發現，該舞廳每逢假日有大量舞客進出，疑似頻繁從事毒品交易與開毒趴，報請桃園地方檢察署檢察官翟恆威指揮偵辦，完成縝密蒐證後順利取得拘票及搜索票，於4月19日凌晨展開雷霆行動，結合少年警察隊、保安警察大隊特殊任務警力及內政部移民署北區事務大隊桃園市專勤隊兵分多路強勢攻堅，封鎖現場。

經現場人員逐一盤查並全面搜索，甚至連廁所、音響設備、冷氣機內部都不放過，搜得毒品混合包30包、愷他命45包、愷他命香菸17支、搖頭丸1包等多種毒品、不法所得3萬餘元及大批施用器具，現場氣氛緊繃，最終一舉帶回318名舞客，外加藥頭2名，共計320人涉案，其中還包含28名失聯移工，規模驚人，其中318名舞客全數實施採尿送驗，另外藥頭2名涉案嫌疑重大，經聲押獲准。

刑大指出，該舞廳長期管理鬆散、漠視法令，屢次遭警方查獲涉毒，甚至刻意以「換照經營」規避裁罰。全案除依法偵辦外，後續將移請桃園市政府重罰，徹底斬斷其營業命脈，展現斷絕毒品溫床的決心。

刑大大隊長鄺慶泰表示，警方將持續針對易涉毒場所加強查緝，並結合市府相關局處執行「第三方警政」斬斷不法業者金流與營業命脈，共同將桃園營造為無毒的宜居城市。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園刑事警察大隊在現場各角落搜得毒品混合包30包、愷他命45包、愷他命香菸17支、搖頭丸1包等多種毒品。圖／桃園刑事警察大隊提供
桃園刑事警察大隊在現場各角落搜得毒品混合包30包、愷他命45包、愷他命香菸17支、搖頭丸1包等多種毒品。圖／桃園刑事警察大隊提供

桃園刑事警察大隊在現場各角落搜得毒品混合包30包、愷他命45包、愷他命香菸17支、搖頭丸1包等多種毒品。圖／桃園刑事警察大隊提供
桃園刑事警察大隊在現場各角落搜得毒品混合包30包、愷他命45包、愷他命香菸17支、搖頭丸1包等多種毒品。圖／桃園刑事警察大隊提供

越南 毒品 移工

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