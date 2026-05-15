「美食外送」24小時不打烊！新竹檢警偵破彩虹菸販毒集團

鄭姓男子疑缺錢花用，去年12月間起與劉姓男子共組販毒集團，並邀集楊姓男子、張姓女子等人加入，涉嫌以美食外送平台販賣毒品彩虹菸，成員分三班24小時隨叫隨到運送毒品。新竹地檢署檢察官沈郁智指揮新竹市警第一分局，日前將鄭男在內共5人拘提到案，並起出彩虹菸738支，全案檢方偵查終結，依毒品和組織犯罪等罪嫌起訴，5名嫌犯仍羈押當中。

檢方指出，該販毒集團疑由劉女負責出資向上游購買三級毒品彩虹菸，並成立「我要吃飯」群組，24小時接受下單，再利用美食平台機車運送毒品。集團成員分成3班、24小時輪班，駕駛裝有外送平台置物箱的交通工具，前往指定地點與購毒者面交毒品，行蹤遍布新竹縣市地區。

檢察官沈郁智指揮竹市警方蒐證，今年3月間兵分多路，持搜索票及拘票前往新竹縣市及台中市等地區執行查緝行動，將鄭姓主嫌等5人拘提到案，並執行搜索，現場扣得販毒使用手機5支、分裝袋4包、販毒贓款21萬3800元，以及販賣剩餘的彩虹菸41包、共738支、毛重1209.3公克、小牛皮紙袋2包等物，5名嫌犯經檢察官向法院聲請羈押禁見獲准。

全案檢方偵查終結，檢方認，該販毒集團具有組織性、常習性等犯行，全案依組織犯罪條例、毒品危害防制條例等罪嫌將5人提起公訴。

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