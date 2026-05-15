竹市假外送員真販毒 「24小時不打烊」集團5人收押

竹市警偵辦販毒集團，發現張姓主嫌等人佯裝外送員，於新竹及台中24小時不打烊販售彩虹菸與大麻；檢警日前兵分多路查緝，逮捕張姓主嫌等5人，向新竹地院聲押獲准。

新竹市警察局第一分局今天發布新聞稿指出，張姓男子為首的販毒集團為躲避查緝，利用美食外送平台高流動性為掩護，讓成員穿著外送制服、背著外送箱穿梭街頭，實際上則是載送毒品彩虹菸及大麻前往指定地點交貨。

警方指出，此集團透過通訊軟體成立「我要吃飯」群組，內部編排詳細成員班表、交接時間及點交紀錄等，甚至標榜「24小時不打烊」經營模式以謀取不法暴利。

警方表示，專案小組日前兵分多路前往新竹縣市及台中等地搜索，逮捕張嫌等5人，查扣彩虹菸738支、犯罪所得等證物。檢方複訊後，認定此集團具組織與常習性，向新竹地方法院聲押5人獲准，全案依組織犯罪條例、毒品危害防制條例等罪嫌提起公訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885