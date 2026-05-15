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宜蘭毒駕賓士車街頭狂飆撞死女老師 「喪屍煙彈」藥頭被起訴

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭市23歲男子林益宏3月吸食毒品後駕駛賓士車在宜蘭市區闖紅燈狂飆，撞死一名停等紅燈的女老師，檢方依毒駕致死等罪嫌起訴，另溯源追查供毒的謝姓藥頭，已聲請羈押獲准，今天偵結起訴。

林益宏今年3月5日晚上，吸食俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品「依托咪酯」後，駕駛母親的白色賓士轎車，載19歲妻子上路，沿路闖紅燈、高速狂飆，最後在中山路鬧區追撞停等紅燈車輛，多輛汽機車受到波及，造成1死3傷，死者是59歲的中道中學鍾姓女老師。

警方事後在林男身上及車上查扣毒品，林的毒品唾液快篩也呈陽性反應，證實有毒駕。林益宏也遭起底，不僅是毒品列管人口，更是暴力累犯，3年前曾涉及宜蘭持刀砍人案件，因「幫助傷害致人重傷罪」被判刑1年7月。

宜蘭檢方本月11日依毒駕致死、過失傷害等罪嫌起訴，林男最重將面臨10年有期徒刑，並得併科200萬元以下罰金。

檢察官董良造持續追查，發現林益宏肇事前施用的依托咪酯是由他人販售提供，指揮宜蘭警分局溯源追查，經調閱監視錄影器檔案、通訊及車籍資料、送驗查扣的毒品等，拘提謝姓藥頭到案，訊後向宜蘭地方法院聲請羈押獲准，全案偵結，檢方今天依涉犯毒品危害防制條例罪嫌起訴謝姓藥頭。

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宜蘭市區今年3月發生毒駕肇事，鍾姓女老師不幸慘死。檢警起訴涉毒駕的林益宏，再循線追查到謝姓藥頭，今天起訴。本報資料照片
宜蘭市區今年3月發生毒駕肇事，鍾姓女老師不幸慘死。檢警起訴涉毒駕的林益宏，再循線追查到謝姓藥頭，今天起訴。本報資料照片

宜蘭市區今年3月發生毒駕肇事，鍾姓女老師不幸慘死。檢警起訴涉毒駕的林益宏，再循線追查到謝姓藥頭，今天起訴。本報資料照片
宜蘭市區今年3月發生毒駕肇事，鍾姓女老師不幸慘死。檢警起訴涉毒駕的林益宏，再循線追查到謝姓藥頭，今天起訴。本報資料照片

宜蘭 賓士 毒駕

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