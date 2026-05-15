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台中婦在家猛吸安毒 14歲、6歲兒驗出毒品反應

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中辛姓婦人養育國中、國小2名兒子，但她染有吸毒惡習平時吸食安非他命產生煙霧，卻沒將少年、男童隔離，造成2人長期被關在如「毒氣室」房間內被迫吸毒煙，社工主動訪查對2人採驗毛髮驗出毒品反應，檢方偵結從重依妨害未滿7歲幼童發育罪嫌起訴辛婦。

檢警調查，辛婦（51歲）2024年8月至2025年2月間，和當時14歲讀國中的大兒子、6歲讀國小的小兒子同住，期間辛明知吸食第二級毒品安非他命會產生氣體，若未適當隔離會讓未成年孩子都吸到。

但辛仍沒有將2名兒子隔絕適當距離，反而直接在屋內吞雲吐霧至少持續半年，造成2名小孩都被迫吸入毒煙，直到台中市家庭暴力及性侵害防治中心社工得知辛染毒，主動上門採驗少年、男童毛髮驗出毒品反應，再向警方告發。

檢方指出，安非他命具有成癮性、濫用性，對身體危害極大，且以吸食氣體方式施用，該煙霧可能在密閉空間 飄散而被他人吸入，此為一般人都得知悉之事。

檢方訊時，辛婦坦承不諱，另少年、男童毛髮驗出甲基安非他命濃度分別達654pg／mg、5050pg／mg，安非他命濃度也各達51pg／mg、157pg／mg，顯見2人確實暴露在毒煙環境下，其身心健全發育受到危害。

檢方認為，辛同時涉犯妨害幼童發育、妨害未滿7歲幼童發育罪嫌，2罪想像競合，從重依妨害未滿7歲幼童發育罪嫌起訴辛。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

安非他命 毒品 社工

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