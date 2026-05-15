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文大生救溺喪命 胞妹：我們家的英雄平安到家「他不傻不笨是最棒的」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

大稻埕溺水事件，24歲文化大學李姓學生為救人不幸喪命，昨天遺體尋獲。他的妹妹昨天深夜在Threads發文，感謝社會大眾幫忙與和祈禱。「我們家的英雄，已經平安到家了」。針對外界非議，「他不傻他不笨 ，他是最棒的。雖然我們家屬們心痛 ，但他做這個選擇，我們無比支持，因為換作家裡任何一個人都伸手去幫忙」。

李姓男子的妹妹發文，感謝幫忙祈求她的哥哥早日回來還有對此事件的關注，以及辛苦的警消人員、雙北市長等所有人員鼎力協助搜尋，可以讓她的哥哥早日回家。

她回憶，哥哥在國中畢業沒多久時，參加橄欖球集訓，在得知好友過世時，自願代替對方上場比賽，進而奪冠軍，「都交給他朋友，告訴他，你是冠軍」 。還有一次哥哥發現浪貓遭車撞死，便找箱子裝貓屍，避免再遭二次傷害，「這件事情也有正面也有負面 ，但他是耿直的孩子，不管好壞，他只是想這麼做，就去做了」。哥哥也曾撿到浪貓安排送養，「他就是這麼值得，是我們全家的驕傲」。

她說，家裡從事傳統產業，所以從小到大她和姊姊、哥哥3個小孩都是陪著家人相互扶持幫忙，很欣慰孩子們是一條心，也很欣慰孩子們都是那麼善良，「我們家的孩子都是很棒的」。「連讓我們找到他的時候，也把自己整理的很好，讓家人很放心」。 

昨天李男的姊姊和妹妹都發文要求不要曝光家屬的照片，李男的胞妹說，不希望公開照片，是怕家人再看到而難過，也不希望家屬相關資訊持續暴露在大眾，「但相信他本人是喜歡自己做了善事而被人稱讚表揚的。只希望大家可以記住我哥哥做了一件很棒的事就好！我的哥哥是很棒的人」。

網友留言，「真的好像天使來人間完成任務，我想你的哥哥應該回到天堂的同伴那裡了」、「哥哥是個善良的人，值得狠狠地想念，想哭就對著天空哭，因為這麼善良的哥哥一定是當天使去了」、「有一個如此善良的哥哥，真的超級值得驕傲的，憾事雖已發生，但在大家的心中，你哥哥一直英勇存在著」、「謝謝你分享他的故事， 也讓很多人重新看見： 善良，其實一直都很有力量」、「謝謝他曾經為世界帶來巨大善意」、「感謝您哥哥充滿溫暖愛又善良的靈魂，請家人們保重身體」。

圖為台北市大稻埕碼頭溺水事件搜救情形。本報資料照片
圖為台北市大稻埕碼頭溺水事件搜救情形。本報資料照片

大稻埕 文化大學 雙北

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