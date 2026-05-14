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影／33刀殺死女房東！翁飆髒話「活到70歲才殺人」嗆：不弄我也不會殺她

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子張學義前年不滿前永和市長洪一平胞妹洪姓女房東漲房租、平分電費，持刀狂砍洪婦33刀致死，一審國民法官庭依殺人等罪判無期徒刑，另6月得易科罰金之刑，案件今移審，台灣高等法院今分案並開庭訊問，張自認是被害人，「活到70歲才殺人」，更指洪婦可惡、他後悔投案。

張學義今被提解出庭，見媒體即表示，他活到70歲才殺人，房東太可惡了，還拗他的錢，並咒罵五字經髒話，稱他很後悔去投案，連喊兩次「司法本來就很不公平」，還說「他媽的我也是被害人，她不弄我，我也不會殺她」。

張學義2024年7月以每月6000元和洪婦租雅房和兒子同住，他和洪婦本因生活習慣、作息時間不同，而關係不佳。張為報復洪婦，便打開雅房的窗戶，再24小時開冷氣，導致電費從原先1000餘元暴漲至1萬多元。

洪婦要求張學義分攤暴漲的電費遭拒，只好要求終止租約，請張學義和兒子搬家，張除要求洪婦退還押金外，還要對方支付違約金，並和兒子持續住在雅房，和洪婦關係更劍拔弩張。

張學義2024年10月29日上午8時許，因漲房租再度和洪婦爭吵，他拿出藏在衣櫃的刀械，砍殺洪婦頭部、頸部、背部、四肢和身體多達33刀，造成洪婦出血性休克、呼吸衰竭，當場死亡。

新北地方法院國民法官庭一審認為，經鑑定張學義控制力並未顯著降低，雖張有自首，但犯後態度不佳，因此不予以減刑，依殺人罪判處無期徒刑，另非法持有刀械罪則判處6月徒刑，得易科罰金，案件今移審高院。

男子張學義前年不滿前永和市長洪一平胞妹洪姓女房東漲房租、平分電費，持刀狂砍洪婦33刀致死。記者林孟潔／攝影
男子張學義前年不滿前永和市長洪一平胞妹洪姓女房東漲房租、平分電費，持刀狂砍洪婦33刀致死。記者林孟潔／攝影

房東 台灣高等法院 永和

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