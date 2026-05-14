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殺人犯不想回監獄...大鬧法庭拒上銬喊「要死在法院」 遭束縛抬進囚車

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子潘家寶23年前持水果刀行竊殺死王姓鐘表店老闆，被判處無期徒刑定讞，他不服確定判決聲請再審，今被提解至台灣高等法院開庭，未料庭訊結束後，潘癱在法庭上拒絕返監，還表示「我要死在法院」，最終被10餘名法警以束縛帶約束、綁上擔架，再抬進囚車送回監所。

潘家寶有竊盜、恐嚇取財等前科，2001年5月10日假釋出監；潘2003年8月22日上午9時許，帶一把長17公分水果刀、騎乘無牌機車到西服店偷竊後，見鐘表店無人看管再入內行竊，得手1萬7700元、8支手表、1副眼鏡。

不過，潘家寶仍嫌不足，繼續搜刮店內財物，被王姓老闆撞見，他為避免被逮捕，將因車禍腳部受傷的王推入廁所，拿水果刀猛刺腹部一刀，傷口深達10公分，潘見王中刀後反鎖廁所，逃離現場，王送醫急救仍不治身亡。

潘家寶2005年7月7日被最高法院判處無期徒刑，褫奪公權終身定讞。潘先前曾多次聲請再審被駁回確定，此次再度聲請再審，高院定今日下午3時20分開庭訊問，不過實際提前至下午2時48分開庭，直到下午3時8分結束。

高院開庭結束後，潘家寶拒絕法警上銬還監，體型壯碩的潘直接雙手一攤在法庭內耍賴不走，更揚言「我要死在法院」。法警屢勸不聽，只能施以強制力，約10餘名法警將潘綁上擔架，潘不斷掙扎，還弄斷擔架的綁帶，最後法警以束縛帶約束潘，「連人帶擔架」抬進囚車送回監獄。

雙方拉扯約20分鐘，才結束這場鬧劇，過程中也造成約2、3名法警擦傷，已經到醫院驗傷治療，並無大礙。

新店市鐘表行老闆強盜殺人命案偵破，凶嫌潘家寶。圖／聯合報系資料照片
新店市鐘表行老闆強盜殺人命案偵破，凶嫌潘家寶。圖／聯合報系資料照片

新店市鐘表行老闆強盜殺人命案偵破，凶嫌潘家寶。圖／聯合報系資料照片
新店市鐘表行老闆強盜殺人命案偵破，凶嫌潘家寶。圖／聯合報系資料照片

台灣高等法院 最高法院

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