影／「不熱心不會去救人」 文大生姊慟：希望大家知道弟弟做的事

在大稻埕碼頭跳水救9旬翁失聯的文化大學24歲李姓學生，經消防隊連續搜救第三天，今天清晨6時許尋獲遺體，李男胞姊今天受訪表示，家屬目前最大的心願就是「把弟弟帶回家」，也希望外界不要過度關注，強調「他只是因為救人離開」。

李男胞姊說，弟弟今天清晨已被尋獲，對家屬而言找到就好了，「弟弟是因為救人走掉，不希望社會大眾跟我們一起難過」，最重要的是讓弟弟回家，家人也能安心了，她相信弟弟是因為熱心，如果不是熱心，不會在第一時間跳水救人。

對於93歲張姓老翁家屬，李男胞姊說，雙方這幾天都有持續聯絡，「阿伯沒救起來我們也很難過」，稱彼此都能理解對方心情，沒有什麼特別想責怪或多說的話，尊重也支持弟弟當下的決定。

李男胞姊隨後向外界喊話，希望社會大眾不要過度聚關注，「弟弟就只是救人離開，不希望太多人注意」，不過為何還願意出面受訪，是因為希望社會大眾知道，弟弟當時確實是為了救人才下水，「一定要知道他做的事情」。

李男胞姊今天受訪表示，家屬目前最大的心願就是「把弟弟帶回家」，也希望外界不要過度關注，強調「他只是因為救人離開」。記者翁至成／翻攝