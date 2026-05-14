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台版絕命毒師！「理化老師」傳授製毒工法、提供原料 判關7年9月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

國中理化老師梁大晏5年前加入製毒集團，協助取得原料和設備工具，並傳授製毒工法，一、二審皆依製造第三級毒品而混合二種以上毒品罪，判處梁7年9月徒刑，案件上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

此案起源於刑事局中打中心2020年7月破獲一粒眠原料硝西泮製毒工廠，向上溯源查出主嫌麥恩典的製毒集團，並發現梁大晏隱身幕後，購買提供製毒化學原料、器具，教導製毒方法，宛如美劇「絕命毒師」情節。

檢警搜索在桃園市楊梅區民宅查獲三級毒品喵喵成品及半成品200公斤、硝西泮3公斤，及防毒面具、製毒器具等物，估計毒品市值逾億元，若流入市面可供50萬人吸食，麥等人落網後羈押迄今。

法院審理時，梁大晏否認犯行，供稱他確實有替麥解答製毒的問題，並取的相關原料和設備，但他不知麥在製毒，麥當時告知是朋友要買，他才幫忙購入溴、甲苯、碳酸氫鈉、鹽酸等物，但他購買前已確認是合法物品，他沒有教學製毒方式。

法院根據麥等人的證詞，對比手機對話紀錄等，認定梁大晏的確知道麥在製毒，而他也幫麥遍尋所需原料，並在觀看麥某製毒成果後，還協助麥男解決製造過程中化學反應等問題。

法院認為，若不是梁大晏利用教學身分，為麥取得製造第三級毒品原料及設備工具，麥根本無能力單獨製毒，這也說明梁在案件中具不可或缺的地位。

法院審酌梁大晏助長毒品氾濫、危害國民身心健康，影響社會治安，一、二審依製造第三級毒品而混合二種以上毒品罪，判處梁7年9月徒刑。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而確定。

國中理化老師梁大晏（中）傳授毒品製造工法、提供原料和設備，最高法院判刑7年9月定讞。本報記者／翻攝
國中理化老師梁大晏（中）傳授毒品製造工法、提供原料和設備，最高法院判刑7年9月定讞。本報記者／翻攝

國中理化老師梁大晏（中）傳授毒品製造工法、提供原料和設備，最高法院判刑7年9月定讞。本報記者／翻攝
國中理化老師梁大晏（中）傳授毒品製造工法、提供原料和設備，最高法院判刑7年9月定讞。本報記者／翻攝

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毒品 最高法院 刑事局

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