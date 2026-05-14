獨／毒駕慘了！唾液快篩陽除開單扣車 警政署：即日起都依現行犯逮捕

毒駕示意圖。圖／AI生成

毒駕滿街跑，警方去年底上路毒品唾液快篩新制驗出陽性雖可開單、扣車，但是否作為「現行犯」逮捕依據仍不明，台中年初2名警員用現行犯逮捕毒駕，但被偵查隊拒收就放人涉嫌縱放；警政署昨通令全國各單位，即日起疑似毒駕經唾液快篩陽性或拒測（客觀認不得安全駕駛），均得依現行犯（準現行犯）逮捕。

台中第五分局2名警員今年1月攔查開車的邱姓男子，對他用唾液快篩成K他命陽性反應，以公共危險現行犯逮捕，卻被偵查隊莊姓偵查佐以缺尿液報告拒收，2警直接讓邱走人，涉嫌縱放人犯，第一線警員疑不熟規定、執法空間無所適從，警界議論紛紛。

為預防毒駕，警政署去年11月上路的「毒品唾液快篩執法」，針對毒駕採用唾液快篩，驗出陽性就可依道路交通管理處罰條例，處3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管車輛、吊扣駕照，達到「人車、分離」初步阻止毒駕行為。

有警員說，去年地上路毒品快篩新制，初期擔心快篩劑出現偽陽性影響檢驗結果，仍需等待後續尿液鑑定報告為準，因此攔查到未肇事的「單純毒駕」行為人經唾液快篩陽性，會先開紅單、扣車，但不會依現行犯逮人，而是等尿檢報告出爐後，視陽性與否再以「函送」方式移交地檢署偵辦。

警方引進唾液快篩機制雖足以先開單、扣車，初步達到預防效果，但毒駕滿街跑，撞人奪命事故一再頻傳，警方就「單純毒駕」是否逮捕出現執法矛盾。

警政署13日就「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」於修訂函發，即日起警員執勤發現疑似毒駕，經「唾篩檢測陽性」或「拒測（客觀情狀足認不能安全駕駛者）」，均得依現行犯（準現行犯）逮捕，無須再逐案請示檢察官。

第一線警員認為，此規定更加明確，日後概念可比照酒駕行為人經酒測器測出0.25數值，毒駕經唾液快篩陽性者，第一時間都用現行犯逮人。

警政署通令全國警方，即日起疑似毒駕經唾液快篩陽性或拒測（客觀認不得安全駕駛），均得依現行犯（準現行犯）逮捕，並依相關程序處理。圖／警方提供

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