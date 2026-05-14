越南移工想把60萬台幣兌換越南盾匯回老家 遭同鄉設局持刀搶走29.5萬

在新北市瑞芳區工作的1名越南籍移工，想把60萬元新台幣兌換成越南盾，並匯回越南老家。他經由社群平台聯繫換匯事宜，遭同鄉男子設局持刀搶走29萬5000元。檢警循線逮捕策畫、接應和執行共6名嫌犯，依強盜罪嫌偵辦。

瑞方警方調查，瑞芳1名越南移工，想把在台灣工作領到的薪水，兌換成越南盾匯回老家。他透過臉書及通訊軟體 Messenger，與自稱可提供換匯服務的人士聯繫，約對方在5月4日晚上到他居住的移工宿舍，辦理換匯事宜。

阮姓越南籍失聯移工策畫犯案，並由同為越南失聯移工的另名阮姓、范姓男出面取款時，阮男涉嫌持開山刀劃傷被被害人，並搶走29萬5000元後，坐上在外等候，阮姓主嫌駕駛的轎車逃離現場。

警方接獲報案後組成專案小組 ，調閱案發現場及附近道路監視器，查出嫌犯開車上台62線萬瑞快速道路，再沿國道一路南下。途中還換乘車輛。員警掌握阮姓主嫌行蹤後，5月5下午1時許到在高雄市大寮區藏身處，逮捕阮姓主嫌和出面搶錢的范姓男子。

警方在屋內查扣二級毒品安非他命及三、四級毒品愷他命、甲基卡西酮，還有分裝袋、偽裝混合式毒品包裝、安非他命吸食器、管制刀械手指虎、開山刀、手機、電腦主機、筆記型電腦、監視器主機及現金等贓證物。同在屋內的武姓越南失聯移工及何姓越南移工，被依涉犯毒品罪送辦。

警方追查後，鎖定與范男一同出面搶錢的阮姓移工，並由被害人指認無誤。同時查來姓越南移工、班姓越南女子參與開車接應，在桃園拘提來男，並通知班女到案說明。

瑞芳分局偵查隊及瑞芳派出所專案小組人員，5月7日再次南下高雄大寮區拘提在逃的阮姓嫌犯，以及提供車輛的台灣籍楊姓女車主，查扣疑贓款5萬元及5支手機等證物。

全案經檢察官訊問後，范嫌獲法院裁定羈押，兩名阮姓嫌犯都另涉詐欺案遭通緝入監執行，另3名強盜嫌犯分獲交保、收容、請回處分。檢警將持續追查共犯及背後犯罪集團。警力也提醒民眾，勿輕信網路不明換匯、投資或金錢交易資訊，相約面交現金，極易成為詐騙或暴力犯罪目標。

新北市1名移工想把60萬元新台幣兌換成越南盾匯回老家，面交時遭人持刀搶走29萬5000元。警方循線逮捕8名嫌犯，今依強盜、毒品罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝

新北市1名移工想把60萬元新台幣兌換成越南盾匯回老家，面交時遭人持刀搶走29萬5000元。警方循線逮捕8名嫌犯，今依強盜、毒品罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝