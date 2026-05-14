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首見「依托咪酯酸」轉製毒品 海巡彰化查緝隊破獲喪屍煙彈工廠

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

近年來多起毒駕造成傷亡事故，是吸食俗稱「喪屍煙彈」的新興毒品肇事，海巡署彰化查緝隊接獲情資，聯合多個檢警調單位組成專案小組，今年元月在嘉義市民宅一處地下製毒工廠，查扣毒品及原料共934公斤，市值超過5.2億元，涉案的蘇姓男子近日被嘉義地檢署依毒品危害防制條例提起公訴。

彰化查緝隊表示，此案是國內首度查獲利用非列管化學物質「依托咪酯酸」，轉化製造第二級毒品「依托咪酯」的新興製毒手法，顯示國內製毒技術持續演變，對毒品查緝工作形成新挑戰，將全力查緝、防堵。

彰化查緝隊表示，查緝隊接獲線索，指有毒品前科的30歲蘇姓男子涉嫌從境外以包裹方式，將原料寄來台灣製造「喪屍煙彈」，查緝隊立即通報嘉義地檢署揮偵辦，並組成專案小組，經由物流追查，發現製造工廠位在嘉義市一處透天厝，並持續監視蒐證。

查緝隊表示，直到今年元月下旬，專案人員見時機成熟，申請搜索票進行攻堅，當場查緝蘇姓男子，共查扣第二級毒品依托咪酯成品13.87公斤、半成品239.5公斤、毒品先驅原料49.84公斤，以及各類化學物質631公斤，總重達934公斤，估計市價達5.2億元。

查緝隊表示，蘇男供稱，他是透過境外寄送包裹方式將原料寄來台灣，去年8月在被查獲的嘉義市透天厝做為掩護，並以製毒器具製造，製成品未並未外流。不過，由於現場分工縝密，專案小組對未外流說法存疑，並懷其他共犯，仍持續追查中。

海巡署表示，蘇男進口的「依托咪酯酸」非列管物質，但製成「依托咪酯」後才列為二級毒品，並加入電子煙吸食，即俗稱的喪屍煙彈」，為防堵此一漏洞，將加速研擬相關修法與列管措施，補強法制漏洞，防止類似犯罪模式擴散。

海巡署彰化查緝隊接獲情資，聯合多個檢警調單位組成專案小組，今年元月在嘉義市民宅一處地下製毒工廠，查扣市值超過5.2億元的依托咪酯成品及半成品，涉案的蘇姓男子近日被嘉義地檢署依毒品危害防制條例提起公訴。圖／海巡署彰化查緝隊提供
海巡署彰化查緝隊接獲情資，聯合多個檢警調單位組成專案小組，今年元月在嘉義市民宅一處地下製毒工廠，查扣市值超過5.2億元的依托咪酯成品及半成品，涉案的蘇姓男子近日被嘉義地檢署依毒品危害防制條例提起公訴。圖／海巡署彰化查緝隊提供

海巡署彰化查緝隊接獲情資，聯合多個檢警調單位組成專案小組，今年元月在嘉義市民宅一處地下製毒工廠，查扣市值超過5.2億元的依托咪酯成品及半成品，涉案的蘇姓男子近日被嘉義地檢署依毒品危害防制條例提起公訴。圖／海巡署彰化查緝隊提供
海巡署彰化查緝隊接獲情資，聯合多個檢警調單位組成專案小組，今年元月在嘉義市民宅一處地下製毒工廠，查扣市值超過5.2億元的依托咪酯成品及半成品，涉案的蘇姓男子近日被嘉義地檢署依毒品危害防制條例提起公訴。圖／海巡署彰化查緝隊提供

海巡署彰化查緝隊接獲情資，聯合多個檢警調單位組成專案小組，今年元月在嘉義市民宅一處地下製毒工廠，查扣市值超過5.2億元的依托咪酯成品及半成品，涉案的蘇姓男子近日被嘉義地檢署依毒品危害防制條例提起公訴。圖／海巡署彰化查緝隊提供
海巡署彰化查緝隊接獲情資，聯合多個檢警調單位組成專案小組，今年元月在嘉義市民宅一處地下製毒工廠，查扣市值超過5.2億元的依托咪酯成品及半成品，涉案的蘇姓男子近日被嘉義地檢署依毒品危害防制條例提起公訴。圖／海巡署彰化查緝隊提供

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海巡署 毒品 嘉義

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