男大生大稻埕救溺失聯今尋獲遺體 文大：不捨、無私助人至感敬佩

台北市大稻埕碼頭12日發生93歲張姓老翁落水意外，正在晨運的24歲文化大學李姓男學生見狀跳河救人，卻不幸遭水流沖走失聯，警消連日搜索今天清晨發現李男遺體。李男就讀的文化大學稍早表示，師生深感悲痛、不捨，學生於危急時刻展現無私的助人精神，至感敬佩。

警方調查，12日清晨，93歲張姓老翁不明原因墜入淡水河，當時正在附近與友人晨運的李男聽聞呼救聲後，立即跳水救援，未料兩人雙雙遭河水沖離，張翁經搜救後於當日上午被尋獲，送醫搶救宣告不治；李男則持續失聯，今天搜救隊清晨於大稻埕碼頭便橋上游約30公尺處尋獲李男遺體。

文化大學指出，學生於事件中因救人失蹤，經警消人員持續搜救後，今日不幸傳來令人遺憾的消息。全體師生深感悲痛與不捨，並向學生家屬致上最深切慰問與哀悼。學生於危急時刻展現無私助人的精神，本校至感敬佩。

文大也說明，將持續陪伴與協助家屬處理相關事宜，懇請各界給予家屬及相關人員必要空間，共同陪伴度過艱難時刻。

李男為文大橄欖球校隊成員，平時熱愛健身、重訓，運動能力佳，曾參與文化大學創校60週年路跑，僅花10分鐘就完成3公里賽事。在校期間性格開朗，也與同儕相處融洽。