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救溺文大學生今尋獲！「我哥哥找到了」胞妹：請別關注…讓我們好好陪他回家
文化大學李姓學生12日清晨在大稻埕碼頭為救溺水的93歲老翁而失聯，他的胞妹今天上午7時許在Threads發文，「謝謝各位大家，我哥哥目前找到了」。
24歲李姓學生12清晨在大稻埕河濱公園慢跑5公里，和同行友人聊天時聽聞有人溺水，即下水救人，因此失聯。老翁當天救起時無生命跡象，送醫不治。李姓學生下落不明，搜救人員持續搜救。今晨傳出尋獲的消息。
李姓學生的胞妹稍早發文，「謝謝各位大家，我哥哥目前找到了，也請大家不要在讓輿論發酵了，讓我們家可以好好陪著我哥哥回家，也請大家不要在關注下去，謝謝大家」。
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