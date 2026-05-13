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雲林斗六街頭警匪追逐 撞傷上學母子又波及10多輛機車

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林斗六市街頭今天上午驚傳警匪追逐，一名吳姓男子駕駛失竊車輛上路，被警方鎖定，吳嫌為躲避攔查竟在市區加速逃逸，甚至闖紅燈，途中撞上一輛載著學童上學的轎車，造成母子受傷驚魂，並波及附近空地停放的10多輛機車。警方最終於明德北路二段成功攔截該車，並在車內搜出安非他命、喪屍煙彈（依托咪酯）等毒品，全案依法偵辦中。

附近居民表示，事發時在屋內聽到「碰、碰」2聲巨響，衝到屋外查看，一輛黑色BMW轎車的車頭已被撞爛，逆向停在路口，另一輛銀色廂型車則撞到對面機車行旁空地，當時大批警察把廂型車圍住，駕駛下車還企圖逃跑，立刻被員警制伏，現場就像電影警匪追逐場景。

斗六警分局副分局長林清豐表示，長平派出所員警於今天上午8時45分，執行巡邏勤務行經雲科路時，巡邏車上配置的「行動AI巡防系統」偵測到吳姓男子所駕駛的轎車為通報失竊車輛，隨即上前示意停車，不料吳嫌心虛拒捕，隨即猛踩油門加速逃逸，警方見狀立即啟動攔截圍捕。

在追逐過程中，吳嫌無視紅燈與用路人安全，在市區蛇行穿梭，當時一名母親正開車載著孩子前往學校，行經該路段時，不慎遭吳嫌車輛強力撞上，造成轎車毀損。受撞擊影響，車內母親與幼童受輕微擦傷。

警方在明德北路二段與鎮北路口將失竊車輛堵住，逮捕吳嫌，經搜索車內，除確認車輛為竊取而來，並查獲毒品安非他命及依托咪酯等違禁物，全案依法偵辦中。

雲林縣斗六市街頭今天上午驚傳警匪追逐，一名吳姓男子駕駛失竊車輛上路，被警方鎖定，吳嫌為躲避攔查竟在市區加速逃逸，甚至闖紅燈，途中撞上一輛載著幼童上學的轎車，造成母女受傷驚魂。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市街頭今天上午驚傳警匪追逐，一名吳姓男子駕駛失竊車輛上路，被警方鎖定，吳嫌為躲避攔查竟在市區加速逃逸，甚至闖紅燈，途中撞上一輛載著幼童上學的轎車，造成母女受傷驚魂。記者陳雅玲／攝影

斗六 BMW 雲林 車禍

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