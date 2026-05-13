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販毒小蜜蜂24小時隨叫隨送 嘉檢緝獲2名毒販偵結起訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義地檢署指揮海巡署與警方破獲一起「小蜜蜂」移動式販毒集團案。檢察官指揮海巡署偵防分署雲林查緝隊、嘉義縣中埔分局共同偵辦，經過長期跟監蒐證，於今年1月間執行搜索，查扣愷他命20多包、毒咖啡包60多包及作案車輛等證物。陳姓與張姓被告因涉犯販賣毒品罪嫌，嘉檢偵查終結提起公訴。

檢察長蔡宗熙表示，嘉義地檢署針對毒品案件秉持零容忍原則，將持續落實溯源斷根精神，結合警政與海巡單位嚴正執法，斬斷毒品供給，展現維護治安與守護國民身心健康的決心。

調查發現，陳男與張男為規避查緝，將私人車輛化身為移動式販毒工具，採取24小時隨叫隨送的機動模式，在嘉義地區流竄。兩人分工輪替駕駛車輛，與購毒者相約在指定地點，並以不下車、窗邊交易的方式完成買賣。此外，該集團還設立多處斷點，企圖增加執法機關搜證難度。

嘉檢指出，被告兩人行為已觸犯毒品危害防制條例販賣毒品罪嫌。蔡宗熙呼籲，愷他命及卡西酮均為法規嚴格管制的毒品，長期使用將對心血管及神經系統造成嚴重損傷，民眾切勿以身試法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒販利用私人車輛販毒，嘉檢偵結起訴維護嘉義治安。記者李宗祐／翻攝
毒販利用私人車輛販毒，嘉檢偵結起訴維護嘉義治安。記者李宗祐／翻攝

檢察官指揮海巡警方聯手出擊，查扣大量愷他命與毒咖啡包。記者李宗祐／翻攝
檢察官指揮海巡警方聯手出擊，查扣大量愷他命與毒咖啡包。記者李宗祐／翻攝

販毒小蜜蜂24小時隨叫隨送，嘉義地檢署緝獲2名毒販起訴。記者李宗祐／翻攝
販毒小蜜蜂24小時隨叫隨送，嘉義地檢署緝獲2名毒販起訴。記者李宗祐／翻攝

檢察官指揮海巡警方聯手出擊，查扣大量愷他命與毒咖啡包。記者李宗祐／翻攝
檢察官指揮海巡警方聯手出擊，查扣大量愷他命與毒咖啡包。記者李宗祐／翻攝

檢察官指揮海巡警方聯手出擊，查扣大量愷他命與毒咖啡包。記者李宗祐／翻攝
檢察官指揮海巡警方聯手出擊，查扣大量愷他命與毒咖啡包。記者李宗祐／翻攝

販毒小蜜蜂24小時隨叫隨送，嘉義地檢署緝獲2名毒販起訴。記者李宗祐／翻攝
販毒小蜜蜂24小時隨叫隨送，嘉義地檢署緝獲2名毒販起訴。記者李宗祐／翻攝

嘉義 販毒 毒品

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