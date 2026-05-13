聽新聞
0:00 / 0:00
高雄男撞分隔島動作令人好奇 竟毒駕又騎樓先藏毒
43歲林姓男子今天凌晨開車經過高雄市三民區民族一路，疑因未注意車前狀況，自撞分隔島。警方到場處理，民眾旁人告訴員警，指車禍後林男將1袋不明物品藏放在路旁騎樓，警方找到袋子，裡面竟有毒品。
今天凌晨2時40分許，林姓男子駕車沿民族一路北往南直行，到民族一路與民族一路543巷口，轎車突然撞上分隔島，動彈不得。
高雄市警三民二分局據報，趕赴處理車禍，林男告訴警方，他因車禍頭部暈眩，表示不必送醫。不過，有人偷偷告訴員警，說警方未到達前，林男曾在車內拿出1袋不明物品，藏到路旁騎樓下。
警方到騎樓查看，果真有個袋子，當場查獲袋內有9包安非他命，重約35公克，另有依托咪酯菸彈和大麻3包。警方調閱監視器畫面，確認袋子是林男拿去放。對他快篩唾液，又呈現陽性反應，顯示林男毒駕，立即逮捕林男查辦。
警方表示，林男酒測值為零，初步研判事故原因為未注意車前狀況，加上涉有毒駕，依違反毒品危害防制條例及公共危險等罪嫌偵辦，另依道路交通管理處罰條例開罰單，可處3萬元至12萬元罰鍰、當場移置保管車輛、扣繳牌照2年及吊扣駕照1至2年。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。