高雄男撞分隔島動作令人好奇 竟毒駕又騎樓先藏毒

43歲林姓男子今天凌晨開車經過高雄市三民區民族一路，疑因未注意車前狀況，自撞分隔島。警方到場處理，民眾旁人告訴員警，指車禍後林男將1袋不明物品藏放在路旁騎樓，警方找到袋子，裡面竟有毒品。

今天凌晨2時40分許，林姓男子駕車沿民族一路北往南直行，到民族一路與民族一路543巷口，轎車突然撞上分隔島，動彈不得。

高雄市警三民二分局據報，趕赴處理車禍，林男告訴警方，他因車禍頭部暈眩，表示不必送醫。不過，有人偷偷告訴員警，說警方未到達前，林男曾在車內拿出1袋不明物品，藏到路旁騎樓下。

警方到騎樓查看，果真有個袋子，當場查獲袋內有9包安非他命，重約35公克，另有依托咪酯菸彈和大麻3包。警方調閱監視器畫面，確認袋子是林男拿去放。對他快篩唾液，又呈現陽性反應，顯示林男毒駕，立即逮捕林男查辦。

警方表示，林男酒測值為零，初步研判事故原因為未注意車前狀況，加上涉有毒駕，依違反毒品危害防制條例及公共危險等罪嫌偵辦，另依道路交通管理處罰條例開罰單，可處3萬元至12萬元罰鍰、當場移置保管車輛、扣繳牌照2年及吊扣駕照1至2年。

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警方根據旁人提醒，在林男到騎樓藏袋子內查獲毒品。記者林保光／翻攝