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文大生救溺失聯 救生員：從未沒浮具徒手下水 1句話無情但是救命鐵律

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

文化大學李姓學生昨晨在大稻埕碼頭下水救溺後失聯，至今仍下落不明，昨天同行的友人說，李男剛跑完5公里，發現有老翁溺水，見義勇為下水救人，曾說過要考救生員證照。防溺游泳教育品牌「像一條魚 LikeAFish」創辦人張景泓（蕉哥）昨天在Threads發文，他當救生員多年，從未在沒有浮具的情況下徒手救人。「先確保自己安全，這句話聽起來很無情，但這是救命的鐵律」。

台北市24歲李姓學生昨晨與友人在大稻埕河濱公園跑步，得知93歲張姓老翁溺水，李姓學生下水救人，旋即2人消失水面。搜救人員歷經近4小時搜索，在距離落水點650公尺的忠孝橋下方河面尋獲張翁，不過老翁送醫不治，李姓學生仍下落不明。

「蕉哥」表示，看到男大生跳水救人卻跟著沉下去的新聞，心裡真的只有沉痛跟惋惜。凌晨剛跑完5K的課表，體能一定不在最佳狀態。大稻埕水流又濁又急，還正逢把人往外帶的漲潮。在這種極端條件下。要徒手把一個體力透支的成年人拖回岸邊，難度真的太高太高了。

很多人以為，在泳池能游個一兩千公尺，下溪邊或海裡救人就沒問題。「蕉哥」表示，錯了，錯得離譜。開放水域有風、有流、有暗湧。而且你根本沒有暖身，甚至還穿著吸水會變重的衣服。

他說，常有人問「如果你在旁邊，沒浮具你會跳下去救嗎？」，他當救生員這麼多年，救過30幾個人。他從來沒有一次，是在沒有浮具的情況下徒手跳下去救人的。「絕對沒有」。就算對象是親友，他也會逼自己冷靜，回頭去找浮具再來救。

「先確保自己安全」。「蕉哥」表示，這句話聽起來很無情，但這是救命的鐵律。如果把自己賠進去，那就不是救援，是增加受害者。

至於浮具選擇，他之前發文曾建議，一般休閒民眾家庭會建議要帶長條型的浮具，比較好趴好抱，像是魚雷浮標或是充氣式的浮標。

網友表示，「就算是游泳高手，也未必能跳進這河中，男大生還跑完5km，直接跳下去實在太危險，河水還是很低溫的，都很容易抽筋和造成心臟不適」、「好難過，那麼善良的弟弟，真的真的希望他沒事」、「弟弟很熱心，希望他能回來」、「善泳者溺，會游泳跟會救人不一樣，希望以後旁邊鼓譟叫別人下去救的人記得」。

昨晨在大稻埕碼頭有1名九旬老翁溺水，文化大學李姓學生下水救人後失聯至今。圖為昨天搜救過程。記者胡經周／攝影
昨晨在大稻埕碼頭有1名九旬老翁溺水，文化大學李姓學生下水救人後失聯至今。圖為昨天搜救過程。記者胡經周／攝影

文化大學 大稻埕 溺水

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