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文大生救溺水翁失聯 姊發文求助：如果有看到拜託報警 讓弟弟趕快回家

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

台北市大稻埕碼頭昨晨發生老翁溺水意外，剛好人在附近慢跑的文化大學李姓學生見狀下水救人，老翁救起後不治，李姓學生至今仍失聯，胞姊昨天在現場苦候、跪地祈求平安。李姓學生的姊姊昨天下午在Threads發文，「拜託幫我看看河堤，如果有看到弟弟，拜託報警，讓弟弟趕快回家」。

24歲李姓學生昨晨與友人在大稻埕河濱公園跑步，得知93歲張姓老翁溺水，李姓學生下水救人，旋即2人消失水面。搜救人員歷經近4小時搜索，在距離落水點650公尺的忠孝橋下方河面尋獲張翁，不過老翁送醫不治，李姓學生仍下落不明。

李姓學生的姊姊在Threads求助，「拜託大家，救人的是我弟弟，請大家有在河堤運動，不管早上或是晚上，拜託幫我看看河堤，如果有看到弟弟，拜託報警，讓弟弟趕快回家，請大家幫忙分享，拜託了」。

據了解，李姓學生是運動健將，2022年在文大創校60周年路跑奪全校第1名。疑似他的IG限時動態昨晨發出大稻埕碼頭河面照，寫下「終於跑完成課表了5K」。文大表示，目前警消持續搜救中，懇請各界一同為學生集氣祈福，期盼平安。

其他網友表示，「弟弟很偉大，希望有好消息」、「希望這個善良的好孩子、可以盡早獲救歸來」、「他真的是個了不起的年輕人」、「希望善良的人能平安回家」、「當時潮汐判斷流向，底下淤泥很厚，真的不要冒然下水」、「我曾經在那裡玩水上活動，錯估潮汐時間，胸部以下完全陷在汙泥裡，整整兩個小時動彈不得，使勁的用爬的才有辦法脫困」、「祈求弟弟平安歸來」。

台北市大稻埕碼頭昨晨落水意外，9旬張姓老翁送醫不治，救人的24歲李姓文化大學學生下落不明，搜救持續進行。記者胡經周／攝影
台北市大稻埕碼頭昨晨落水意外，9旬張姓老翁送醫不治，救人的24歲李姓文化大學學生下落不明，搜救持續進行。記者胡經周／攝影

文化大學李姓學生昨天下水救溺，目前仍下落不明，他的姊姊昨天在現場苦候。記者翁至成／攝影
文化大學李姓學生昨天下水救溺，目前仍下落不明，他的姊姊昨天在現場苦候。記者翁至成／攝影

文化大學 大稻埕 公園

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