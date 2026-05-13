遇溺水「叫、叫、伸、拋、划」 勿貿然下水

李姓男大生救溺水老翁失聯，李男胞姊（白衣）在現場等候好消息。記者翁至成／攝影

李姓大學生昨天清晨在大稻埕碼頭跳河搶救張姓老翁，卻在接觸溺者後失蹤，台北市消防局指出，民眾遇到溺水事故，第一時間應採「叫、叫、伸、拋、划」原則求援，切勿在未評估水域狀況下貿然下水，否則極易從救人者變成被救者。

消防局第四救災救護大隊大同中隊長王宗信表示，事發地點非危險水域、無明顯暗流，當天淡水河上游山區也未降雨，水量與流速相對穩定，但因碼頭河道能見度極差，水下狀況複雜，與海邊開放水域不同，不清楚水底沉積物情況，消防人員無法直接潛水搜救。

王宗信指出，大稻埕河段受潮汐影響明顯，消防隊會把握漲、退潮時間出動橡皮艇與無人機搜索，尤其退潮時沙洲範圍擴大，河岸能見度較高，較易觀察是否有擱淺情況。

王說，若溺者尚有意識，人在求生本能下會緊抓任何靠近物體，「本能都會抓住」，若施救者沒有攜帶浮具，反而可能被拉扯而失去平衡，增加雙雙溺水風險，最安全方式是攜帶救生圈等浮具接近溺者，再等待專業救援到場。

北市消表示，若發現有人溺水，應先大聲呼救、通報一一九，切勿貿然下水施救，應察看周圍是否有救生繩、救生圈等具有浮力的物品，作為岸上施救的救生器材，再利用岸邊可取得的竹竿、樹枝、繩索或救生圈等漂浮物救援。所謂「叫、叫、伸、拋、划」，就是「大聲呼叫、呼叫一一九、利用延伸物、拋送漂浮物、利用大型浮具划過去」。