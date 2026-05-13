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文大生救落水翁失聯 消防將持續搜救3天

聯合報／ 記者翁至成許維寧／台北報導

九旬張姓老翁昨晨在<a href='/search/tagging/2/大稻埕' rel='大稻埕' data-rel='/2/112072' class='tag'><strong>大稻埕</strong></a>碼頭溺水，<a href='/search/tagging/2/文化大學' rel='文化大學' data-rel='/2/117540' class='tag'><strong>文化大學</strong></a>李姓學生下水救人，兩人失聯。警消獲報出動橡皮艇搜救。記者胡經周／攝影
九旬張姓老翁昨晨在大稻埕碼頭溺水，文化大學李姓學生下水救人，兩人失聯。警消獲報出動橡皮艇搜救。記者胡經周／攝影

文化大學李姓學生昨晨與友人在大稻埕河濱公園跑步，聽見九十三歲張姓老翁溺水，旋即翻越欄杆、跳河救人，但接觸到老翁後，疑因水流湍急與體力不支，廿秒內雙雙滅頂。消防隊歷經近四小時搜索，在距離落水點六百五十公尺、忠孝橋下方河面尋獲張翁，送醫不治。李下落不明，家屬在岸邊苦候，胞姊跪地祈求平安。

救人學生是運動健將

據了解，李姓學生是運動健將，二○二二年曾參加文大創校六十周年路跑，以三公里、十分鐘完賽成績，奪全校第一名。疑似他的ＩＧ限時動態昨晨發出大稻埕碼頭河面照，寫下「終於跑完成課表了五Ｋ」。

文大表示，目前警消持續搜救中，懇請各界一同為學生集氣祈福，期盼平安。

台北市消防局昨天清晨五時廿分獲報，指大稻埕有人跳河，現場有兩名溺者，消防隊出動多艘橡皮艇救人，上午九時十五分在忠孝橋附近找到張姓老翁，已無生命跡象，送馬偕醫院搶救仍不治。

另名下水救人的李姓大學生（廿四歲）失蹤，消防隊員持續在河道搜索，岸邊也聚集不少民眾關切。

警方調查，李昨天凌晨二時許與郭姓友人相約吃宵夜，席間李因健身課表還差五公里，便到河濱跑步，兩人跑完後在大稻埕碼頭旁休息，突然聽見民眾驚喊有人溺水，便趨前查看。

郭表示，當時還看到老翁的頭和帽子浮於水面，李隨即把口袋內的物品掏出、交給他保管。李下水前，郭還問「可以嗎？」李回說「可以」，接著跨越欄杆跳入河中。

友人拋救生圈搆不著

監視器畫面顯示，張翁在清晨五時十六分獨自走下碼頭，彎腰鑽過欄杆縫隙，沿坡道朝河中涉水，沒多久便被河水往下游帶離，民眾發現異狀後呼救，李與郭也在此時上前。李約在五時廿分救人，下水後很快游近老翁，郭則在岸邊拿救生圈拋擲，但因距離不足未能觸及兩人，短短廿秒，兩人的頭先後沒入水中。

消防隊出動三艘橡皮艇救援，也向交通部民航局申請無人機查看河道沿岸，救援行動預計將持續三天。

張翁家住台北市大同區，家人表示清晨發現他不在家，詎料不久便接獲警方通知噩耗。李姓學生的家人不敢置信他失聯，一整天都守在河邊，胞姊緊握他的衣物，不斷望向河面。

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文化大學 大稻埕

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