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8旬母目睹爭家產悲歌…暴怒兄砍死弟 頸部、腋下都中刀

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8旬母目睹爭家產悲歌…暴怒兄砍死弟 頸部、腋下都中刀

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市橋頭區昨天晚間發生兄弟間因為爭執房產問題，65歲靳姓男子竟持刀砍殺62歲的弟弟，造成弟弟當場被砍中頸部傷重身亡，檢方今相驗後頸部為致命傷，且左肩及左腋下都中刀，已排定14日解剖釐清確切死因，而八旬老母因目睹手足相殘悲劇，今天相驗時崩潰痛哭，令人鼻酸。

據了解，62歲的死者平時以水電零工為生，近期因經濟狀況陷入窘境，多次向家人提議將目前共同居住的老家房產向銀行抵押貸款，以解燃眉之急，然而身為兄長的靳男平時擔任居服員，工作相對穩定，他深怕老家是全家人唯一的遮風避雨之所，一旦弟弟貸款後無力償還，恐連累全家面臨無家可歸的命運，因此對此提議堅決反對。

警方追查，兄弟間雙方為此早已多次發生齟齬，矛盾日益加深，沒想到昨晚6時許，兄弟兩人在家中再度為房產貸款問題爆發激烈爭執，哥哥在極度憤怒下情緒失控，憤而持刀朝弟弟揮砍，高齡86歲的老母親當時就在現場，親眼目睹次子倒臥血泊中。

救護人員獲報趕抵後，將傷勢嚴重的弟弟送醫搶救，但仍因傷重宣告不治，涉案的哥哥及母親在衝突過程中也受輕傷，不過經診治後已無大礙。

檢察官今天上午相驗後，初步認定死者頸部傷口為致命傷，並在死者的左肩及左腋下等處也發現多處銳器傷口，為求慎重並確認確切死因，檢方已排定於14日下午再行解剖鑑定。

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橋頭區南溝路巷弄中住宅兄弟因為房產問題爭執，兄竟持刀砍死弟。記者巫鴻瑋／翻攝
橋頭區南溝路巷弄中住宅兄弟因為房產問題爭執，兄竟持刀砍死弟。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄市 殺人

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