高雄兄弟爭產持刀弒弟 86歲老母親悲痛赴殯儀館認屍

高雄市橋頭區昨天晚間發生一起兄弟相殘的命案，65歲的靳姓男子疑因家產分配問題與62歲的弟弟爆發激烈口角，哥哥憤而持刀砍殺，導致弟弟頸部中刀，送醫後宣告不治，橋頭地檢署今天上午會同法醫相驗釐清死因，八旬老母因目睹慘劇悲痛難抑，最終由死者妹妹代為進入相驗室確認遺體。

據了解，這起命案發生於昨天晚間6時50分許，兄弟兩人在住處因家產問題發生嚴重爭執，過程中，靳男疑一時情緒失控，持刀朝弟弟揮砍，造成弟弟頸部受重創，釀成致命傷。

事發當下，由於兄弟爭執激烈，同住的86歲老母親及行凶的哥哥在衝突中亦受輕傷，但兩人經送醫包紮後意識清楚，皆無大礙。

檢方今天上午就死者遺體進行相驗，死者的母親、妹妹及妹婿皆赴殯儀館，但老母親因親眼目睹長子弒次子，情緒哀痛欲絕，無法承受白髮人送黑髮人之痛，因此未進入相驗室，而是由死者妹妹代表認屍。確切死因仍待檢方進一步解剖釐清。

高雄橋頭兄弟爭產竟爆人命，兄當母親面持刀砍殺弟。記者巫鴻瑋／翻攝