文大橄欖球隊員救溺失聯 事前IG限動曝才跑完5K…曾奪路跑全校之冠

台北市大稻埕碼頭今天清晨驚傳溺水意外，文化大學橄欖球隊李姓學生奮不顧身下水救人，目前下落不明，警消持續搜救中。李姓學生是運動健將，2022年參加文大創校60周年路跑，以30分鐘完賽10公里佳績奪全校第一名。疑似他的IG限時動態今晨PO出大稻埕碼頭河面照，寫下「終於跑完成課表了5K」。

9旬張姓老翁今晨在大稻埕碼頭不明原因落水，李姓文大生當時與友人跑步健身完，在河濱散步聊天恰巧經過，他聽聞呼救聲，且有民眾驚呼求援、催促他「年輕人快去救」，李男於是下水救人，但不久兩人從水面消失。

警、消獲報出動橡皮艇搜救，張姓老翁上午9時15分經尋獲，但無生命跡象，已送醫搶救。李男仍下落不明，搜救持續進行。

文化大學表示，學生於事件中因救人而失蹤，目前警消及相關單位仍持續全力搜救中。學校深感關切，懇請各界一同為學生集氣祈福，期盼平安。

李姓學生2022年參加文大創校60周年路跑，以30分鐘完賽10公里佳績，奪全校第一名。圖／取自文化大學橄欖球隊臉書粉專