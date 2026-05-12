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文大橄欖球隊員下水救人失聯 校方：持續搜救中盼各界集氣

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導

台北市大稻埕碼頭今天清晨發生落水意外，9旬張姓老翁晨運時疑不慎落水，24歲、就讀中國文化大學的李姓男子聽聞呼救後下水救人，未料兩人雙雙失聯。至今天上午尋獲張翁，李男仍下落不明。文大稍早則表示，警消與相關單位仍持續搜救，希望各界位學生集氣祈福。

警消今晨獲報出動橡皮艇搜救，上午9時15分尋獲張翁，但已失去生命跡象，送醫搶救；至於下水救人的李男，目前仍下落不明，搜救持續進行中。

據了解，李男為文化大學橄欖球隊成員，當時正與友人跑步健身，在河濱散步聊天恰巧經過。李男為文大橄欖球隊的一員，曾於2022年參與創校紀念路跑活動，僅花10分鐘就完成3公里的賽事，是運動比賽常勝軍。

文化大學稍早表示，學生於事件中因救人而失蹤，目前警消及相關單位仍持續全力搜救中。學校深感關切，懇請各界一同為學生集氣祈福，期盼平安。

北市大稻埕碼頭今天清晨發生落水意外，下水救人的李姓男子失聯，警消持續搜救中。記者翁至成／翻攝
北市大稻埕碼頭今天清晨發生落水意外，下水救人的李姓男子失聯，警消持續搜救中。記者翁至成／翻攝

大稻埕 文化大學

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