扮鬼無防護 北市府勞檢開罰

台北市密室逃脫「邏思起子」信義旗艦館，前天舉辦活動時吳姓女員工險遭勒斃，市政府勞檢發現，業者防護措施不足，違反職業安全相關規定，要求停業。記者昨致電業者無人接聽，截稿前未獲回應。

市府稽查，業者未對員工採取必要的防護預防措施，如雙人協同作業，違反職業安全衛生設施規則第廿一條，將處三萬至卅萬元罰鍰；未讓員工接受職業安全衛生教育訓練，違反職業安全衛生教育訓練規則第十七條第一項，再犯將處三萬至十五萬元；沒有場所的風險評估，違反職業安全衛生法第五條第二項，將督導改善。

市長蔣萬安表示，第一時間要求勞檢處稽查，追究責任。勞檢處指出，要求業者現場停止營業，並要求雇主落實職災補償，強化現場危害風險鑑別，保障勞工權益。

市議員張文潔說，這類密室逃脫、沉浸式體驗、ＮＰＣ互動演出場所，在黑暗密閉空間，壓克力、道具等機關多，安全逃生等管理制度卻非常破碎，很多時候是出了事，相關單位才開始互踢皮球，她呼籲市府加強管理，跨局處整合及明定標準作業流程。

產發局表示，將修訂「消費場所強制投保公共意外責任保險」相關規定。