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密室逃脫員工扮吊死鬼險送命 家屬提告業者

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

台北市密室逃脫「邏思起子」信義旗艦館前天舉辦活動時，吳姓女員工扮演「吊死鬼」遭麻繩勒頸，經送醫急救仍昏迷。記者葉信菉／攝影
台北市密室逃脫「邏思起子」信義旗艦館前天舉辦活動時，吳姓女員工扮演「吊死鬼」遭麻繩勒頸，經送醫急救仍昏迷。記者葉信菉／攝影

台北市密室逃脫「邏思起子」信義旗艦館前天舉辦活動時，吳姓女員工在恐怖主題關卡扮演「吊死鬼」，遭麻繩勒頸窒息失去生命跡象，經送醫急救恢復呼吸心跳，仍昏迷在加護病房觀察。警方通知業者古姓男子、黃姓男子到案，依過失傷害罪函送。

警方調查，卅歲吳姓女子前晚七時許負責「永春醫院」恐怖實境互動體驗活動，在中控台確認玩家陸續前進後，就位扮演吊死鬼，遭麻繩勒住頸部痛苦掙扎，玩家以為是表演，未發現異狀而離開；約廿五分鐘後，在其他主題區工作的一名員工要找吳聊天，才發現她已無呼吸心跳，趕緊報案，消防隊趕抵將她送醫救回一命。

吳的家屬提告，警方勘察現場，經工作人員示範遊戲操作流程，並調閱監視器，初步排除有他人介入，通知公司代表人古姓男子、現場負責人黃姓男子到案說明，兩人稱平時都有檢查設備，吳已工作一段時間，非首次扮演吊死鬼，發生意外很錯愕，警詢後函送。

據調查，吊死鬼是由員工跪在卅公分高腳踏墊上，將頭部掛在連接麻繩的套環內，可輕易離開套環，現場黑暗，以玻璃隔開員工及玩家，製造上吊的視線錯覺，警方正在釐清是繩索操作錯誤或安全防護出問題，並通報市政府勞檢。

自稱吳的哥哥上網貼文，指妹妹在加護病房治療，無法確認腦部缺氧時間，事件不只是員工操作問題或單純意外，涉及場域安全設計與勞動安全管理，妹妹曾說部分關卡設備疑由員工製作，並非專業安全道具，他看過部分關卡照片，使用繩索像亞麻繩；若設備有勒頸、滑倒、承重或瞬間壓迫頸動脈等風險，應有安全斷裂、防勒、防護吊掛及監控機制。

貼文說，一場約九十分鐘的密室逃脫，疑僅配置一名員工負責現場，希望主管機關查明，讓密室逃脫產業的安檢、設備標準、人員配置與緊急應變制度被重視。

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