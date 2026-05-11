高雄發生命案！6旬手足為爭家產鬧翻 兄持刀當86歲老母面前砍死弟

高雄橋頭區南溝路巷弄今天晚間6時50分許傳出命案，65歲靳姓男子與62歲胞弟疑因爭產發生糾紛，今晚兩人在家中大打出手，哥哥持刀怒砍弟弟，連在場86歲老母都受傷，警方到場後將弟弟緊急送醫，急救後仍不治，全案朝殺人罪偵辦。

警方調查，靳男兄弟同住南溝路巷弄內民宅，今晚間兄弟二人因家產問題引發爭執，86歲母親在場勸和不成，胞兄隨即持菜刀揮舞，砍傷胞弟的頸部，弟弟當場血流如注。

岡山警方趕赴現場，隨即將持刀殺人的靳男制伏並逮捕，弟弟因傷勢嚴重，送醫急救後宣告不治，靳男在衝突中也受傷，母親也被波及，所幸兩人傷勢輕微，送醫治療後無大礙。

因涉嫌家暴，警方另通報社會局介入查處，靳男傷勢無礙後已被帶返分局偵訊，全案詢後將依刑法殺人罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。