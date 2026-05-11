快訊

墾丁大街鬥毆後飛車追逐...賓士酒駕自撞副座好友送命 法院判決出爐

川習會前夕…美跨黨派參議員致函川普 籲批准140億美元對台軍售

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄發生命案！6旬手足為爭家產鬧翻 兄持刀當86歲老母面前砍死弟

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄橋頭區南溝路巷弄今天晚間6時50分許傳出命案，65歲靳姓男子與62歲胞弟疑因爭產發生糾紛，今晚兩人在家中大打出手，哥哥持刀怒砍弟弟，連在場86歲老母都受傷，警方到場後將弟弟緊急送醫，急救後仍不治，全案朝殺人罪偵辦。

警方調查，靳男兄弟同住南溝路巷弄內民宅，今晚間兄弟二人因家產問題引發爭執，86歲母親在場勸和不成，胞兄隨即持菜刀揮舞，砍傷胞弟的頸部，弟弟當場血流如注。

岡山警方趕赴現場，隨即將持刀殺人的靳男制伏並逮捕，弟弟因傷勢嚴重，送醫急救後宣告不治，靳男在衝突中也受傷，母親也被波及，所幸兩人傷勢輕微，送醫治療後無大礙。

因涉嫌家暴，警方另通報社會局介入查處，靳男傷勢無礙後已被帶返分局偵訊，全案詢後將依刑法殺人罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

警方已在現場圍起封鎖線。讀者提供
警方已在現場圍起封鎖線。讀者提供

高雄 殺人 兄弟

延伸閱讀

台東市區酒後肢體衝突 一人遭「手指虎」攻擊身上血跡斑斑

台中機車騎士擦撞單車後倒地 遭汽機車碰撞不治

宜蘭賓士男載妻毒駕闖紅燈狂飆撞死女老師 檢今起訴最重判10年

房客車撞民宅縱火燒死房東媳婦孫女2人 今哭求交保：別讓我當不孝子

相關新聞

高雄發生命案！6旬手足為爭家產鬧翻 兄持刀當86歲老母面前砍死弟

高雄橋頭區南溝路巷弄今天晚間6時50分許傳出命案，65歲靳姓男子與62歲胞弟疑因爭產發生糾紛，今晚兩人在家中大打出手，哥哥持刀怒砍弟弟，連在場86歲老母都受傷，警方到場後將弟弟緊急送醫，急救後仍不治，全案朝殺人罪偵辦。

影／勸女友弟回家談不攏 男北市東區亮刀追人還藏K他命

台北市大安區忠孝東路四段今天傍晚傳出持刀追逐事件。警方獲報後趕抵現場，在忠孝東路四段巷弄內攔下31歲黃姓男子及其32歲陳姓女友，現場無人受傷；警方調閱監視器後，發現黃男追逐過程中曾亮出刀械，隨後在他車內查獲2把開山刀、1把木柄短刀及1包K他命，全案依恐嚇公眾、毒品等罪嫌送辦。

高雄男毒駕撞路燈桿車頭撞爛 棄車後3度換車製造斷點還是被抓了

翁姓男子今天上午9時30分許駕車行經高市前金區一處路口，撞分隔島路燈桿，因撞擊力道大，車頭撞爛；翁肇事後在車上翻找東西，後逃入巷弄搭白牌車、換機車再搭小黃設斷點逃離，警方在案發4小時內查出翁在一心路行蹤攔捕到案，測出他涉毒駕。

女扮吊死鬼25分鐘才被發現 疑親哥PO文質疑密室場域安全

台北市信義區松德路一處密室逃脫場所昨晚發生驚悚工作意外；30歲吳姓女員工在恐怖主題關卡扮演「吊死鬼」角色，演出過程疑似因繩索操作或安全防護出問題，導致吳女頸部遭勒住窒息。一名同事要找女員工聊天，找不到人才發現異狀，救下來時吳女已失去呼吸心跳，送醫搶救後已恢復生命跡象，現在加護病房持續治療。

密室脫逃女員工扮鬼險「吊死」 勞檢出爐：違反3規定已要求停業

北市信義區一間密室逃脫館「邏思起子」昨晚發生驚悚的重大工安意外，一名女員工因工作需要扮「女吊死鬼」嚇人，竟差點把自己吊死。北市勞檢今天出爐，因場所未採取必要預防措施(如雙人協同作業)，已違職業安全衛生設施規則第21條規定，依法得處3萬元到30萬元罰鍰。

影／苗栗70歲老翁毒駕違規狂飆拒盤查 釀2警車禍受傷

70歲吳姓老翁昨晚違規涉毒駕拒攔查，一輛警車圍捕過程在苗栗市英才路衝出路外，造成2名警察受傷送醫無大礙，吳男唾液毒品檢測呈陽性反應，全案警方依公共危險及妨害公務罪嫌查辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。