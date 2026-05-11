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影／勸女友弟回家談不攏 男北市東區亮刀追人還藏K他命

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市大安區忠孝東路四段今天傍晚傳出持刀追逐事件。警方獲報後趕抵現場，在忠孝東路四段巷弄內攔下31歲黃姓男子及其32歲陳姓女友，現場無人受傷；警方調閱監視器後，發現黃男追逐過程中曾亮出刀械，隨後在他車內查獲2把開山刀、1把木柄短刀及1包K他命，全案依恐嚇公眾、毒品等罪嫌送辦。

敦化南路派出所今天下午5時許接獲通報，忠孝東路四段有民眾持刀追逐他人，立即派遣線上警力到場處理。警方到場後，在附近巷弄攔查黃男及其陳姓女友，並控制現場狀況。

警方初步了解，事件起因是陳姓女子的謝姓母親，因兒子不願返家，通知女兒及女兒男友黃男一起出面勸說。雙方溝通過程不順，竟在街頭發生追逐，所幸未造成民眾或當事人受傷。

警方調閱監視器，發現黃男在追逐過程中有亮刀行為，經黃男同意搜索他駕駛的自小客車，當場查扣2把開山刀、1把木柄短刀及1包K他命。警方訊後，依刑法恐嚇公眾、毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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黃姓男子受託勸女友弟弟回家，兩人談不攏，竟拿刀追人，黑衣者是黃姓男子，前方是女友弟弟。記者廖炳棋／翻攝
黃姓男子受託勸女友弟弟回家，兩人談不攏，竟拿刀追人，黑衣者是黃姓男子，前方是女友弟弟。記者廖炳棋／翻攝

黃姓男子受託勸女友弟弟回家，兩人談不攏，竟拿刀追人，圖為警方搜扣證物。記者廖炳棋／翻攝
黃姓男子受託勸女友弟弟回家，兩人談不攏，竟拿刀追人，圖為警方搜扣證物。記者廖炳棋／翻攝

監視器 女友 毒品

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