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密室逃脫扮「吊死鬼」遭勒頸 玩家見掙扎渾然不知：以為是劇情

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市信義區松德路一處密室逃脫場所昨晚發生工作意外。30歲吳姓女員工在恐怖主題關卡扮演「吊死鬼」，過程中疑似繩索操作或安全防護出問題，頸部真的被麻繩勒住。當時參與遊戲的玩家看到她出現掙扎動作，還以為是劇情安排，沒有察覺出事，直到其他員工後來要找她聊天，才發現她已經窒息。

據了解，這個「吊死鬼」橋段其實不是真的把人吊起來，而是靠現場黑暗、玻璃隔間和視線角度製造錯覺。玩家站在外側看不到演員下半身，會以為女鬼像是吊在半空中；但實際上，扮演者是跪在腳踏墊上，把頭套進麻繩裡，正常情況下應該可以自己把頭退出來。

不過，吳女昨晚演出時疑似某個環節出錯，導致頸部真的被麻繩勒住。由於現場氣氛本來就是恐怖情境，玩家一開始沒有意識到那不是表演，而是真正的意外。直到其他員工找不到吳女，前往「吊死鬼」位置查看，才發現情況不對，趕緊將人救下並通報119。

有警方人員私下指出，這類互動式密室逃脫不只道具要安全，現場也應該有人在旁邊監看，不能讓一名員工同時負責引導玩家、操作橋段又扮演角色。這次吳女在關卡中疑似都是獨自進行，一旦發生意外，玩家又可能誤以為仍是遊戲效果，救援時間就容易被拖延。

警方到達現場由員工引導。記者廖炳棋／翻攝
警方到達現場由員工引導。記者廖炳棋／翻攝

演員

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