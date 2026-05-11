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密室逃脫成公安疑慮 北市府研議是否強制納保

中央社／ 台北11日電

北市有密室逃脫店女員工扮吊死鬼險窒息喪命，其兄稱疑有員工也曾被勒昏，為場域安全設計與勞動安全管理的公安事件。北市府已要求現場停業，並研議體驗式場域是否強制納保。

北市警消10日晚間7時41分獲報，信義區某間密室逃脫店家有名吳姓女員工扮吊死鬼，卻不慎受困吊掛道具繩上，因窒息一度失去生命跡象，所幸經緊急送醫後救回；家屬代為對店家提告，警詢後依涉過失傷害及過失致重傷罪函請台北地檢署偵辦。

台北市勞動局今天也表示，已要求停止營業，現場未採取必要預防措施，將依規定開罰。

吳女的哥哥在社群平台脆上發文表示，妹妹仍在加護病房治療中，因尚無法確認實際腦部缺氧時間，醫療團隊仍需約3天觀察其後續狀況。

他說，就自己目前所知情況，這並非單純的「意外嚇人」或「員工操作問題」，而是涉及密室逃脫場域安全設計與勞動安全管理的公安事件。妹妹曾提過店內部分關卡設備疑似是員工自行製作，並非專業安全道具；他也看到部分關卡照片所使用的是真實亞麻繩，而非道具繩。

若這類裝置存在勒頸、滑倒、承重或瞬間壓迫頸動脈的風險，吳兄認為，理論上應有安全斷裂設計、防勒設計，或搭配合格的安全吊掛、防護裝備與監控機制；目前了解關主（員工）活動區域似乎無監視器，僅客人體驗區有監視畫面；而一場約90分鐘的密室逃脫，卻疑似僅配置一名員工負責現場。

「過去似乎曾有人在類似位置發生被勒到昏倒的情況，後續也離職了」，他說，這些事情是否屬實，以及是否與本次事故有關，希望主管機關能一併查明，這是一個任何人都可能遇到的公共安全問題，密室逃脫不應成為安全規範模糊、責任不清的三不管地帶。

吳兄表示，目前最希望的是妹妹能平安撐過來，也希望此事能讓密室逃脫產業的安全檢查、設備標準、員工配置與緊急應變制度被真正重視，避免未來再有其他人受害。

同時，任何自以為幽默、冷血或惡意揣測的留言，請麻煩自重。對家屬而言，這不是新聞素材，也不是笑話，而是一個人正在加護病房裡努力活下來。謝謝大家關心，也請給妹妹與家屬一點尊重。

由於民進黨台北市議員張文潔和同黨籍大安文山區市議員參選人陳聖文日前也曾召開記者會討論相關問題，陳聖文提及曾在北市某密室逃脫遊戲過程遇到壓克力玻璃破裂，導致腰部遭9公分碎片刺入、大量出血，認為北市約有20多處新興店家，盼台北市政府全面盤點、建立明確安全規範。

針對密室逃脫意外事故，「消費場所強制投保公共意外責任保險」是否將體驗式場域納入強制投保機制。台北市產業局下午回應表示，針對相關規定修訂，目前仍持續蒐集意見，並審慎研議中。

北市 公安

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