澎湖走私大麻402公斤案 5人遭判刑最高12年

澎湖地檢署去年指揮海巡署澎湖查緝隊偵破走私二級毒品案，澎湖地院日前依共同運輸毒品罪，判處陳清旗等5人分別5至12年徒刑，查扣第大麻共40大袋、799小袋，總淨重約402公斤。

澎湖地院判決主文指出，陳清旗共同犯運輸二級毒品罪，判有期徒刑8年。陳俊翰累犯，有期徒刑5年。蔡亞晉有期徒刑12年。呂冠勲有期徒刑12年。李錦暘有期徒刑12年。扣案的第二級毒品大麻共40大袋（內含真空封裝的大麻共799小袋，合計淨重約402451.48公克，驗餘淨重約402449.48公克，空包裝總重約49446.52公克），均沒收銷毀。

判決指出，由因案遭通緝的高紹齊，在114年8月14日以電話聯絡陳清旗以新台幣300萬元代價載運，16日下午1時28分許，陳男向不知情的他人租用「日月星168號」快艇，自馬公風櫃東漁港出港，至澎湖七美南方約70浬處，自大陸鐵殼船接得大麻一批後，置放快艇前後甲板上，17日清晨2時35分返抵湖西龍門裡正角0.1浬處泊停，欲從該處沙灘搶灘上岸。

高紹齊則同步聯絡陳俊翰，以35萬元代價委請協助租車並找人手準備搬運毒品，陳俊翰則找來蔡亞晉、呂冠勲幫忙搬運毒品，事成後可獲得報酬。16日晚間由李錦陽駕駛由不知情出面的陳男所租用廂型車，載有呂、陳、蔡等3人至馬公烏崁靖海宮與駕駛小貨車的高紹齊碰面，17日1時49時，一同前往龍門萬善堂廟沙灘接駁載運毒品。

岸巡人員當晚透過雷達監控發現有自小客車停在廟前有異狀，隨即進行灘岸巡查，並以手電筒搜尋附近海面，陳清旗見事跡敗露，隨即將船駛向外海，並沿途海拋大麻，高紹齊、蔡亞晉等人則駕駛小貨車搭載陳俊翰、李錦暘、呂冠勲自廟前小路駛離。

警方循線追查，當天清晨4時43分許，在鎖港東方1.6浬處，扣得海拋的第二級毒品大麻共40大袋，全案澎湖地檢署偵結起訴。

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