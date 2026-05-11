上吊女鬼差點成真…張文潔籲北市府跨局處明定控管

台北市信義區松德路一間密室逃脫，昨晚發生女員工扮演上吊女鬼，疑繩索控制問題，導致窒息，趕緊送醫。議員張文潔認為，諸如此類密室逃脫容易出現安全漏洞，呼籲北市府要跨局處整合、明定SOP。產發局表示，會跨局處研議討論。

張文潔表示，上次和北市議員參選人陳聖文一起揭露密室逃脫場館的安全漏洞，結果昨天台北又傳出更驚悚的意外且在信義區，所幸扮演「吊死鬼」的員工，最後有搶救回來。但真正的問題是時，台北市要正視「沉浸式娛樂產業」的安全管理。

張文潔說，現在密室逃脫、沉浸式體驗、NPC互動演出，早就不是單純的小遊戲，裡面大量涉及黑暗空間、機關裝置、壓克力與道具結構、密閉空間、火災逃生、高強度肢體互動等，甚至是「上吊」、「追逐」、「驚嚇」、「限制行動」等高風險情境。

然而，她指出，目前的管理制度卻非常破碎。到底由誰主管，是產發局商業處？消費者跟工作者的權益甚至是環境安全到底誰該負責？建管？消防？勞檢？很多時候根本是出了事才開始互踢皮球。

張文潔說，由於整個產業快速成長後，安全管理明顯落，要求台北市政府，應由產發局主責，跨局處聯合，全面盤點北市密室逃脫與沉浸式體驗場館，並建立高風險道具與互動機制安全指引，強化消防、建管、勞安、逃生與現場安全稽查。針對高風險情境建立明確SOP與禁止事項，並將「演員／NPC工作安全」正式納入勞檢項目。

產發局回應，目前將針對「消費場所強制投保公共意外責任保險」相關規定修訂，目前仍持續蒐集意見，並審慎研議中。

針對張文潔提出安全管理應由產發局主責，產發局說，由於涉及跨局處，仍會持續研議。