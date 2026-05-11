密室脫逃女員工扮鬼險「吊死」 勞檢出爐：違反3規定已要求停業

北市信義區一間密室逃脫館「邏思起子」昨晚發生驚悚的重大工安意外，一名女員工因工作需要扮「女吊死鬼」嚇人，竟差點把自己吊死。北市勞檢今天出爐，因場所未採取必要預防措施(如雙人協同作業)，已違職業安全衛生設施規則第21條規定，依法得處3萬元到30萬元罰鍰。

另外，勞檢處也發現，現場未實施風險評估及未使吳姓女員工接受職業安全衛生教育訓練部分，已違職業安全衛生法第5條第2項及職業安全衛生教育訓練規則第17條第1項之規定，亦將依法處理。

北市勞動局勞檢處表示，已要求現場停止營業，並要求雇主落實職災補償，強化現場危害風險鑒別，以保障勞工權益。

這起工安事故發生在松德路一處密室逃脫場所，昨晚30歲吳姓女員工在恐怖主題關卡扮演「吊死鬼」角色，演出過程疑似因繩索操作或安全防護出問題，導致吳女頸部遭勒住窒息。消防局昨晚7時許獲報到場時，吳女當時沒有生命徵象，緊急送往北醫搶救後，目前暫無生命危險。

警方指出，吳女送醫後暫無生命危險，目前住院觀察。吳女家屬已代為對店家提告，信義警分局詢後依過失傷害、過失致重傷罪嫌，函送台北地檢署偵辦。