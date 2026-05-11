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影／苗栗70歲老翁毒駕違規狂飆拒盤查 釀2警車禍受傷

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

70歲吳姓老翁昨晚違規涉毒駕拒攔查，一輛警車圍捕過程在苗栗市英才路衝出路外，造成2名警察受傷送醫無大礙，吳男唾液毒品檢測呈陽性反應，全案警方依公共危險及妨害公務罪嫌查辦。

苗栗警察分局北苗派出所員警昨天晚上8點45分在苗栗市為公路、國華路口，發現吳姓老翁駕駛轎車直行，違規行駛右轉車道，警員攔查時，吳拒絕停車，開車加速駛離，在市區逃竄，警車一路尾隨，並通報攔截圍捕。

警方初步調查，吳開車沿途在路口闖紅燈、逆向及蛇行等危險駕車，最後在英才路，發現前方有警車，急停準備迴轉，後方警車閃避不及擦撞，吳男車子原地打轉，警車衝出路外，撞斷路樹，卡在路旁邊溝，車內王姓女警（30歲）頭部撕裂傷，傷口縫了6針，許姓男警（22歲）頭部擦挫傷，送醫均無大礙。

駕駛的員警及吳男實施酒精檢測，均無酒精反應，吳男經唾液毒品檢測呈陽性反應，是否涉及毒駕仍需進一步調查釐清，警方將先行針對吳男危險駕駛行為，依公共危險及妨害公務罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗警分局呼籲，駕駛人開車上路應確實遵守交通規則，如不慎違規千萬不要心存憢悻加速逃逸，避免危及自身及其他用路人安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

一輛警車昨天在苗栗市英才路尾隨吳姓老翁違規拒停車輛，衝出路外撞斷行道樹，車子卡在邊溝上，車內1男、1女警察受傷送醫，並無大礙。記者范榮達／攝影
一輛警車昨天在苗栗市英才路尾隨吳姓老翁違規拒停車輛，衝出路外撞斷行道樹，車子卡在邊溝上，車內1男、1女警察受傷送醫，並無大礙。記者范榮達／攝影

苗栗 毒駕 車禍 警察

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