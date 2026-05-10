聽新聞
0:00 / 0:00

抓到毒駕被值日偵查佐拒收 不知怎處理 兩警員「放人」

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中市警第五分局許姓、孫姓警員執行勤務時，發現邱姓汽車駕駛散發K他命味，依公共危險「現行犯」逮人，卻因缺漏驗尿報告，值日偵查佐拒收，兩人不知如何處理，竟「直接放人」。台中地檢署認為許、孫涉犯公務員縱放職務上依法逮捕之人罪，考量他們深表悔悟，處分緩起訴。

第五分局表示，發現警員執勤疏失後主動報地檢署偵辦，另依規定議處行政責任，並將本案列案例教育，精進執法品質。

檢警調查，四平派出所許姓、孫姓警員一月十九日凌晨二時攔檢邱姓駕駛，聞到第三級毒品K他命味，邱經毒品唾液快篩劑檢測呈陽性，兩警依公共危險「現行犯」逮捕，並移送分局偵查隊。

值班的莊姓偵查佐認為，需有邱呈現毒品反應的尿檢報告才能移送地檢署，拒收人犯，許、孫「不知如何處理」，將邱帶回派出所釋放，分局發現後將許、孫及莊依縱放人犯罪送辦。

檢方偵訊時，許、孫坦承不諱，莊則否認，指沒說「不收犯嫌」，是因沒有尿液檢驗報告、只有快篩，認為警員應請示檢察官，「不知道他們會把嫌犯放掉」。

檢方認定，許、孫犯公務員縱放職務上依法逮捕之人罪，因兩人悔悟，處分緩起訴；至於莊稱應檢具尿液檢測陽性結果作為移送依據，與查獲毒駕流程相符，且無證據顯示莊有指示許、孫放走人犯，不起訴。

警方表示，就單純毒駕行為，若駕駛人唾液快篩呈陽性，會開紅單、扣車，後續再視尿液鑑定結果，決定是否依公共危險罪函送偵辦。

警方說，若發生事故、撞傷人，或當下顯有不能安全駕駛行為，才會依公共危險現行犯逮捕，驗尿報告再交給地檢署。

警方分析，警員可能不熟悉規定，攔查單純毒駕卻用現行犯逮人，而上銬逮捕當然得依法移送，偵查佐具有刑事專業，發現狀況應協助陳報檢察官，請示移送與否，而非直接「退貨」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒駕 台中市 毒品

延伸閱讀

單純毒駕用「現行犯」逮捕？警不熟規定逮人又縱放 唾液快篩可扣車

影／偽造司法單位關防稱「三長會審」 詐團台南院檢旁演戲騙走6千萬

獨／警政署長兒開火鍋店遭竊 小偷控遭熱湯燙手、逼簽百萬本票

影／高雄民宅深夜遭丟爆裂物 涉案男落網…犯案原因曝

相關新聞

抓到毒駕被值日偵查佐拒收 不知怎處理 兩警員「放人」

台中市警第五分局許姓、孫姓警員執行勤務時，發現邱姓汽車駕駛散發K他命味，依公共危險「現行犯」逮人，卻因缺漏驗尿報告，值日偵查佐拒收，兩人不知如何處理，竟「直接放人」。台中地檢署認為許、孫涉犯公務員縱放職務上依法逮捕之人罪，考量他們深表悔悟，處分緩起訴。

單純毒駕用「現行犯」逮捕？警不熟規定逮人又縱放 唾液快篩可扣車

毒駕滿街跑，立法委員也要求跨部會修法加重處罰，因毒駕不像酒駕可用酒駕器當下判定數值，得事後透過尿液、血液鑑驗，警方抓到「單純毒駕」行為大多採事後函送，除非釀事故才會用現行犯移送，去年上路毒品唾液快篩，讓警方可第一時間對毒駕者開單、扣車。

獨／台中警抓毒駕現行犯 遭偵查隊拒收後…竟「直接放人」涉縱放人犯

台中市警局第五分局驚傳縱放人犯，許姓、孫姓警員攔停開車的邱姓男子聞到濃厚K他命味道，依公共危險毒駕「現行犯」逮捕，移交偵查隊時因缺漏尿液報告，被值班偵查佐拒收，2警不知如何處理竟「直接放人」，檢方以許、孫涉犯公務員縱放職務上依法逮捕之人罪，但考量深表悔悟，予以緩起訴。

網購相思樹皮製成「台灣死藤水」DMT強效迷幻藥 靈修老師遭判6年

台中徐姓男子從事靈修、瑜珈教學，自稱為得「身心靈放鬆」網購相思樹皮、駱駝蓬子，煮沸製成含有毒品二甲基色胺（DMT）、駱駝蓬鹼之物飲用，徐落網否認製毒；法院指出，網路輕易可查到相思樹皮可提煉強效迷幻藥，更被稱為「台灣死藤水」，依毒品等罪判徐6年，可上訴。

沉迷直播 馬防部中士為6萬淪共諜

陸軍馬防部運輸士孫楚荃疑將薪水與積蓄拿去「抖內」直播主，積欠地下錢莊巨額債務，為籌錢花用被吸收為共諜，交付馬防部「聯合作戰計畫」等機密資料給對岸，獲得六萬餘元報酬，台灣高等法院昨依違反國安法等罪判孫十二年重刑，褫奪公權六年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。